Neden Bazı Şarkılar Yolda Kulağımıza Daha İyi Gelir?

Yürürken ya da araçla giderken bedenimiz aslında doğal bir ritme girer. Bu fiziksel ritim ve tempo da şarkının ritmiyle örtüştüğünde müzik daha akıcı ve tatmin edici gelmeye başlar kulağımıza. Bu yüzden de yolda dinlediğimizde çok daha iyi gelir!