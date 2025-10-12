12 Ekim Hava Durumu: Mevsimin İlk Kar Yağışı Geliyor
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla düşerken, özellikle Karadeniz’de kıyısı olan kentlerde yoğun yağış etkili oluyor. Bursa’da bulunan Uludağ’da dün akşam saatlerinde kar yağışı yaşanırken, bu akşamdan itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt’ta da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre 12 Ekim Pazar günü Ege ve Akdeniz Bölgesi ile Trakya dışında tüm bölgelerde yağmur etkili olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kavurucu yaz sıcaklıkları sonrasında Türkiye’de bu hafta soğuk ve yağışlı hava etkili oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12 Ekim Pazar Hava Durumu 👇
13 Ekim Pazartesi Hava Durumu 👇
Türkiye’de mevsimin ilk etkili kar yağışı geliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bir ara ilkbahar ve sonbahar diye bir şeyler vardı hayal meyal hatırlıyorum. Sahi, ne oldu onlara?