12 Ekim Hava Durumu: Mevsimin İlk Kar Yağışı Geliyor

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla düşerken, özellikle Karadeniz’de kıyısı olan kentlerde yoğun yağış etkili oluyor. Bursa’da bulunan Uludağ’da dün akşam saatlerinde kar yağışı yaşanırken, bu akşamdan itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt’ta da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre 12 Ekim Pazar günü Ege ve Akdeniz Bölgesi ile Trakya dışında tüm bölgelerde yağmur etkili olacak.