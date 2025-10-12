onedio
12 Ekim Hava Durumu: Mevsimin İlk Kar Yağışı Geliyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.10.2025 - 09:02

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla düşerken, özellikle Karadeniz’de kıyısı olan kentlerde yoğun yağış etkili oluyor. Bursa’da bulunan Uludağ’da dün akşam saatlerinde kar yağışı yaşanırken, bu akşamdan itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt’ta da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre 12 Ekim Pazar günü Ege ve Akdeniz Bölgesi ile Trakya dışında tüm bölgelerde yağmur etkili olacak.

Kavurucu yaz sıcaklıkları sonrasında Türkiye’de bu hafta soğuk ve yağışlı hava etkili oldu.

Yağışlar özellikle İstanbul’un kuzey ilçeleri ile birlikte Batı Karadeniz’de etkili oldu. Meteorolojik tahminlere göre ise bugün Türkiye’de Ege ile Akdeniz Bölgesi ve Trakya dışında tüm bölgelerde yağış etkili olacak.13 Ekim Pazartesi günü ise hava sıcaklıkları yükselişe geçecek.

12 Ekim Pazar Hava Durumu 👇

13 Ekim Pazartesi Hava Durumu 👇

Türkiye’de mevsimin ilk etkili kar yağışı geliyor.

Twitter’daki popüler meteoroloji Hava Forum ise Bursa Uludağ’da kar yağışının başladığı paylaştı. Ayrıca bu akşam ve pazartesi itibarıyla Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt gibi illerde de etkili kar yağışı olabileceği belirtildi.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
gintoki-

Bir ara ilkbahar ve sonbahar diye bir şeyler vardı hayal meyal hatırlıyorum. Sahi, ne oldu onlara?