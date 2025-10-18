onedio
Yeni Hurda Teşviki Yolda: Eski Aracını Getirene TOGG T10X’te ÖTV Muafiyeti Geliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.10.2025 - 12:04

Otomotiv piyasasını hareketlendirecek yeni bir düzenleme yolda. TBMM’ye sunulan hurda teşviki teklifi, 25 yaşını doldurmuş araç sahiplerine büyük bir avantaj sunuyor. Teklife göre 1999 ve öncesi model aracını hurdaya ayıran vatandaşlar, yerli üretim TOGG T10X modelini ÖTV ödemeden satın alabilecek.

İşte detaylar...

Yeni düzenleme, 25 yaşını doldurmuş araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

1999 model ya da daha eski aracını devletin belirlediği hurda merkezlerine teslim eden vatandaşlar, TOGG T10X alımlarında ÖTV ödemeyecek. Aracını trafikten tamamen çekenler için bu ciddi bir fiyat avantajı anlamına geliyor. Henüz teklif yasalaşmadı ama Meclis’te onaylanırsa kapsam ve uygulama detaylarının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. 

Ayrıca üç ve üzeri çocuğu olan aileler, teşvikten öncelikli olarak yararlanabilecek. Yalnızca Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı en az yüzde 40 olan araçlar bu kapsama alınacak.

Mevcut sistemde bir otomobilin satış fiyatına önce ÖTV, ardından KDV ekleniyor.

Bu durumda aracın fiyatını neredeyse iki katına çıkıyor. Teklifin kabul edilmesi durumunda devlet, ÖTV’yi tamamen üstlenecek. 1 milyon 800 bin TL civarında olan TOGG T10X’in fiyatı, ÖTV muafiyetiyle ciddi oranda gerileyebilir. Fabrika çıkış bedeli ve KDV üzerinden hesaplandığında, aracın anahtar teslim fiyatının 800 bin TL’ye kadar düşmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre teklif, otomotiv piyasasında uzun süredir beklenen hareketliliği yaratabilir.

Yine de tüm detaylar net değil. Uygulamanın nasıl işleyeceği, bütçeye etkisi ve kimlerin kapsama dahil olacağı TBMM’deki görüşmeler tamamlandıktan sonra kesinlik kazanacak.

TOGG T10X Özellikleri

  • 52,4 kWh kapasiteli batarya

  • Tek şarjla 314 kilometre menzil (WLTP)

  • DC hızlı şarj desteği

  • 29 inç panoramik dijital ekran

  • 441 litrelik bagaj hacmi

  • Geniş iç hacim ve modern kokpit tasarımı

  • 'V1 Standart Menzil' donanım paketi

  • Akıllı sürüş ve bağlantı özellikleri

