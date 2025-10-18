Yeni Hurda Teşviki Yolda: Eski Aracını Getirene TOGG T10X’te ÖTV Muafiyeti Geliyor
Otomotiv piyasasını hareketlendirecek yeni bir düzenleme yolda. TBMM’ye sunulan hurda teşviki teklifi, 25 yaşını doldurmuş araç sahiplerine büyük bir avantaj sunuyor. Teklife göre 1999 ve öncesi model aracını hurdaya ayıran vatandaşlar, yerli üretim TOGG T10X modelini ÖTV ödemeden satın alabilecek.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni düzenleme, 25 yaşını doldurmuş araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mevcut sistemde bir otomobilin satış fiyatına önce ÖTV, ardından KDV ekleniyor.
TOGG T10X Özellikleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın