Yeni Hurda Teşviki Yolda: Eski Aracını Getirene TOGG T10X’te ÖTV Muafiyeti Geliyor

1999 model ya da daha eski aracını devletin belirlediği hurda merkezlerine teslim eden vatandaşlar, TOGG T10X alımlarında ÖTV ödemeyecek. Aracını trafikten tamamen çekenler için bu ciddi bir fiyat avantajı anlamına geliyor. Henüz teklif yasalaşmadı ama Meclis’te onaylanırsa kapsam ve uygulama detaylarının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Ayrıca üç ve üzeri çocuğu olan aileler, teşvikten öncelikli olarak yararlanabilecek. Yalnızca Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı en az yüzde 40 olan araçlar bu kapsama alınacak.