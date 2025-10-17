Bodrum’da Su Krizi Alarmı: Oteller Havuzlarını Boşaltmama Kararı Aldı
Muğla’nın turizm cenneti Bodrum, son yıllarda artan kuraklıkla birlikte ciddi bir su sıkıntısı yaşıyor. Özellikle yaz aylarında turist sayısının katlanmasıyla birlikte oteller çözüm arayışına girdi. Bodrum Otelciler Derneği’nin öncülük ettiği yeni projeyle 48 otel, havuzlarındaki suyu boşaltmadan gelecek sezona kadar koruyacak.
48 otelden ortak proje: Havuzlar artık boşaltılmayacak.
Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, suyun artık en değerli kaynaklardan biri haline geldiğini vurguladı.
