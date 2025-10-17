onedio
Bodrum'da Su Krizi Alarmı: Oteller Havuzlarını Boşaltmama Kararı Aldı

Bodrum’da Su Krizi Alarmı: Oteller Havuzlarını Boşaltmama Kararı Aldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.10.2025 - 11:19

Muğla’nın turizm cenneti Bodrum, son yıllarda artan kuraklıkla birlikte ciddi bir su sıkıntısı yaşıyor. Özellikle yaz aylarında turist sayısının katlanmasıyla birlikte oteller çözüm arayışına girdi. Bodrum Otelciler Derneği’nin öncülük ettiği yeni projeyle 48 otel, havuzlarındaki suyu boşaltmadan gelecek sezona kadar koruyacak.

48 otelden ortak proje: Havuzlar artık boşaltılmayacak.

48 otelden ortak proje: Havuzlar artık boşaltılmayacak.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, iki yıl önce başlattıkları su tasarrufu projesinin bu yıl yeniden devreye alındığını belirtti. Proje kapsamında oteller, sezon sonunda havuzlarındaki suyu boşaltmak yerine bakım ve kimyasal dengeleme çalışmalarıyla muhafaza edecek. Böylece aynı su, gelecek yaz sezonunda yeniden kullanılabilecek hale getirilecek.

Dengiz, 'Havuz suyunu boşaltmadan gelecek yaza tekrardan kullanıyoruz. 48 otel bu projeye katkı sağladı. Yaşanan su sıkıntısının önüne geçebilmek için bu uygulamayı tekrar hayata geçiriyoruz. Havuzdaki suyu dışarıdan takviye almadan koruyarak, gerekli bakımları yapıyoruz. Ayrıca 22 otel, denizden su kullanımı konusunda çalışmalarını tamamladı. Bu su hem otelin genel kullanımı hem de havuzlarda değerlendiriliyor' diyerek detayları paylaştı.

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, suyun artık en değerli kaynaklardan biri haline geldiğini vurguladı.

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, suyun artık en değerli kaynaklardan biri haline geldiğini vurguladı.

Şahin, 'Küresel ısınma dünyada her yerde yaşanıyor. Bununla birlikte su sıkıntısı da artıyor. Bodrum’da bu sorun çok daha belirgin. Bu sene havuzu boşaltmayarak su tasarrufuna destek olacağız. Su artık çok kıymetli ve sürdürülebilir turizm için çok önemli. Bakımını düzgün bir şekilde yapmış olacağız. Diğer otellerimiz ve havuzu olan villaların sağlayacağı katkı da çok önemli.' dedi.

Turizmciler, su tasarrufu konusunda sadece otellerin değil, havuzlu villaların da sorumluluk alması gerektiğini belirtiyor. Bodrum’daki bu uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte bölgedeki su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve sürdürülebilir turizm bilincinin güçlenmesi hedefleniyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
