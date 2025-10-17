Bodrum’da Su Krizi Alarmı: Oteller Havuzlarını Boşaltmama Kararı Aldı

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, iki yıl önce başlattıkları su tasarrufu projesinin bu yıl yeniden devreye alındığını belirtti. Proje kapsamında oteller, sezon sonunda havuzlarındaki suyu boşaltmak yerine bakım ve kimyasal dengeleme çalışmalarıyla muhafaza edecek. Böylece aynı su, gelecek yaz sezonunda yeniden kullanılabilecek hale getirilecek.

Dengiz, 'Havuz suyunu boşaltmadan gelecek yaza tekrardan kullanıyoruz. 48 otel bu projeye katkı sağladı. Yaşanan su sıkıntısının önüne geçebilmek için bu uygulamayı tekrar hayata geçiriyoruz. Havuzdaki suyu dışarıdan takviye almadan koruyarak, gerekli bakımları yapıyoruz. Ayrıca 22 otel, denizden su kullanımı konusunda çalışmalarını tamamladı. Bu su hem otelin genel kullanımı hem de havuzlarda değerlendiriliyor' diyerek detayları paylaştı.