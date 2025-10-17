İşçi, Emekli, Memur... Tüm Türkiye’nin Beklediği Asgari Ücret Dönemi Geliyor: Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Yıl sonuna doğru yaklaştıkça yıl sonu enflasyon öngörüleri de şekillenmeye başladı. Orta Vadeli Program’da yıl sonu için beklenti %28.5 olurken, Merkez Bankası tahmini ise %25 ile %29 aralığında belirlenmişti.

Geçen yıl asgari ücret tahminini tutturan JP Morgan ve Morgan Stanley gibi yabancı kurumlar %20 ile %25 arası zam yapılacağını öngörüyor.

Peki asgari ücret bu tahminlerde artarsa ne kadar olur?

Asgari ücret yüzde 15 artarsa: 25.419 TL

Asgari ücret yüzde 20 artarsa: 26.524 TL

Asgari ücret yüzde 25 artarsa: 27.630 TL

Asgari ücret yüzde 30 artarsa: 28.735 TL