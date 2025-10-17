onedio
İşçi, Emekli, Memur... Tüm Türkiye'nin Beklediği Asgari Ücret Dönemi Geliyor: Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

İşçi, Emekli, Memur... Tüm Türkiye’nin Beklediği Asgari Ücret Dönemi Geliyor: Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Asgari Ücret
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.10.2025 - 10:57

Türkiye’deki herkesi ilgilendiren, özellikle de asgari ücretle çalışanların maaşları için beklediği asgari ücret dönemine yaklaştık. Asgari Ücret Komisyonu, Aralık ayı ile birlikte yapılacak toplantılar sonucunda asgari ücret zammı hakkında karar verecek. İşçi ve iş veren temsilcilerinin katılacağı asgari ücret komisyonu toplantıları sonrasında 2026 asgari ücret tutarı netlik kazanacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte yaklaşık 1.5 ay sonra başlayacak asgari ücret toplantıları öncesindeki tahminler…

2026 asgari ücret tutarının ne kadar olacağı merakla bekleniyor.

2026 asgari ücret tutarının ne kadar olacağı merakla bekleniyor.

Aralık ayının yaklaşmasıyla asgari ücrete yapılacak zam konusunda da hareketlilik başladı. Türkiye’deki herkesi ilgilendiren asgari ücretin ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Asgari ücrete yapılacak olan artışla birlikte birçok kesimin alacağı ücretler de netleşecek. Aralık ayının gelmesiyle birlikte işçi ve iş veren temsilcileri, hükümet yetkilileri nezdinde biraraya geliyor ve 3 ya da 4 toplantı sonunda asgari ücretin yeni rakamını belirliyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak?

Yıl sonuna doğru yaklaştıkça yıl sonu enflasyon öngörüleri de şekillenmeye başladı. Orta Vadeli Program’da yıl sonu için beklenti %28.5 olurken, Merkez Bankası tahmini ise %25 ile %29 aralığında belirlenmişti.

Geçen yıl asgari ücret tahminini tutturan JP Morgan ve Morgan Stanley gibi yabancı kurumlar %20 ile %25 arası zam yapılacağını öngörüyor. 

Peki asgari ücret bu tahminlerde artarsa ne kadar olur?

Asgari ücret yüzde 15 artarsa: 25.419 TL

Asgari ücret yüzde 20 artarsa: 26.524 TL

Asgari ücret yüzde 25 artarsa: 27.630 TL

Asgari ücret yüzde 30 artarsa: 28.735 TL

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
