İşçi, Emekli, Memur... Tüm Türkiye’nin Beklediği Asgari Ücret Dönemi Geliyor: Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
Türkiye’deki herkesi ilgilendiren, özellikle de asgari ücretle çalışanların maaşları için beklediği asgari ücret dönemine yaklaştık. Asgari Ücret Komisyonu, Aralık ayı ile birlikte yapılacak toplantılar sonucunda asgari ücret zammı hakkında karar verecek. İşçi ve iş veren temsilcilerinin katılacağı asgari ücret komisyonu toplantıları sonrasında 2026 asgari ücret tutarı netlik kazanacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte yaklaşık 1.5 ay sonra başlayacak asgari ücret toplantıları öncesindeki tahminler…
2026 asgari ücret tutarının ne kadar olacağı merakla bekleniyor.
Asgari ücret ne kadar olacak?
