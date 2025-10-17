Durdurulamıyor! Dünyanın Dört Bir Yanından Altın Kuyrukları Böyle Görüntülendi
Ülkemizde '5 bin TL olacak mı?' soruları henüz yeniyken altının gramı 6 bin lira bandına yerleşti. Tabii altın global bir piyasa olduğu için tüm dünyada bir altın fırtınası başladı. Ons fiyatı 4.300 doları aşan altın son 17 yılın en güçlü yükseldiği dönemi gördü. Yatırımcısının sevindiren altın, yeni yatırımcıların da iştahını kabarttı. Ülkemizde de Kapalıçarşı gibi sembolik yerlerde kuyruklar oluşurken dünyanın farklı ülkelerinde de altına hücum başladı.
Avustralyalı bir X kullanıcısı Sydney'deki kuyruğu böyle paylaştı ve ekledi;
Bu görüntüler ise Vietnam'dan.
Japonya'da insanlar sabah saatlerinde kuyruğa girdi.
Bir görüntü de Hong Kong'dan geldi.
