Durdurulamıyor! Dünyanın Dört Bir Yanından Altın Kuyrukları Böyle Görüntülendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.10.2025 - 10:29

Ülkemizde '5 bin TL olacak mı?' soruları henüz yeniyken altının gramı 6 bin lira bandına yerleşti. Tabii altın global bir piyasa olduğu için tüm dünyada bir altın fırtınası başladı. Ons fiyatı 4.300 doları aşan altın son 17 yılın en güçlü yükseldiği dönemi gördü. Yatırımcısının sevindiren altın, yeni yatırımcıların da iştahını kabarttı. Ülkemizde de Kapalıçarşı gibi sembolik yerlerde kuyruklar oluşurken dünyanın farklı ülkelerinde de altına hücum başladı.

Avustralyalı bir X kullanıcısı Sydney'deki kuyruğu böyle paylaştı ve ekledi;

'Dün, altının satışının en pahalı olduğu, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bir dönemde, insanlar fiziksel altın satın almak için sıraya girdiler.'

Bu görüntüler ise Vietnam'dan.

Japonya'da insanlar sabah saatlerinde kuyruğa girdi.

Bu görüntüler 'Yeni moda iPhone değil altın kuyruğu' olarak yorumlandı.

Bir görüntü de Hong Kong'dan geldi.

Dijital kanalların artmasına rağmen insanların fiziki altına koşması ise insanların piyasaya güvensizliği olarak yorumlandı.

