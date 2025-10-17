17 Ekim Cuma Altın Fiyatı Ne Kadar Oldu: Çeyrek Altın 10 Bin TL’yi Geçti! Altında Son Durum
Altın fiyatlarında rekorlar bitmiyor. Her yeni sabaha rekorla uyanan altın bu sabah da rekor kırdı. 17 Ekim 2025 gram altın fiyatı 6.150 TL ve ons fiyatı 4.381 dolar ile bugün de yeni rekor seviyelerini gördü. Pazartesi gününden bu yanan %8,20 prim yapan ons fiyatında, son 5,5 yılın en yüksek haftalık primi yaşanıyor. Kapalı Çarşı’daki kuyumcularda ise çeyrek altın ilk defa 10 bin TL’nin üzerine çıktı.
İşte 17 Ekim Cuma altın fiyatlarındaki son durum.
Altın ne kadar oldu? Küresel piyasalarda altın rekor kırmaya, fiyatı tarihin en yüksek seviyelerine çıkmaya devam ediyor.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
