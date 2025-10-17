onedio
17 Ekim Cuma Altın Fiyatı Ne Kadar Oldu: Çeyrek Altın 10 Bin TL’yi Geçti! Altında Son Durum

Ali Can YAYCILI
17.10.2025 - 08:08 Son Güncelleme: 17.10.2025 - 08:13

Altın fiyatlarında rekorlar bitmiyor. Her yeni sabaha rekorla uyanan altın bu sabah da rekor kırdı. 17 Ekim 2025 gram altın fiyatı 6.150 TL ve ons fiyatı 4.381 dolar ile bugün de yeni rekor seviyelerini gördü. Pazartesi gününden bu yanan %8,20 prim yapan ons fiyatında, son 5,5 yılın en yüksek haftalık primi yaşanıyor. Kapalı Çarşı’daki kuyumcularda ise çeyrek altın ilk defa 10 bin TL’nin üzerine çıktı.

 İşte 17 Ekim Cuma altın fiyatlarındaki son durum.

Altın ne kadar oldu? Küresel piyasalarda altın rekor kırmaya, fiyatı tarihin en yüksek seviyelerine çıkmaya devam ediyor.

Bu sabaha da rekor kırarak başlayan altında gram altın fiyatı 6.150 TL seviyesine kadar yükseldi. 

İşte altında son rakamlar: (17 Ekim Cuma saat 08:00)

ONS altın ne kadar? 4.381 TL

Gram altın ne kadar? 6.155 TL

Çeyrek altın ne kadar? 10.080 TL

Yarın altın ne kadar: 20.155 TL

Tam altın ne kadar? 40.211 TL

Altın fiyatları neden yükseliyor?

ABD ve Çin arasında yeniden alevlenen ticaret savaşları, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesinden kaynaklanan jeopolitik riskler, dolar endeksinin zayıf seyri, ABD’de hükümetin 17 gündür kapalı olmasının getirdiği belirsizlikler ve FED’den faiz indirimi beklentileri; piyasalarda güvenli liman alımlarını hızlandırarak altını rekor seviyelere taşıdı.

Altın fiyatında tarihi sıçrama uyarısı!

Bank of America (BofA), altın fiyatı ve gümüş fiyatı ile ilgili gelecekteki fiyat beklentisini yükseltti. BofA, altın ve gümüşün ons fiyatlarının önümüzdeki dönemde önemli bir artış gösterebileceğini belirtti. Tahminlerine göre, altın fiyatları 5 bin dolar seviyesine, gümüş fiyatları ise 65 dolar seviyesine çıkabilir. Bu tahminler, değerli metallerin gelecekteki potansiyel değerini gösteriyor ve yatırımcılar için önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyor.

İnsanlar yükselen altın fiyatları sebebiyle gümüşe yöneldi!

Altın fiyatlarının ulaşılmaz hale gelmesiyle vatandaşlar gümüşe yönelmeye başladı. Parası altına yetmeyenler, birikim ve hediye tercihini artık gümüşten yana kullanıyor. Artan taleple birlikte gümüş üreticileri de düğün ve takı tasarımlarında çeşitliliği artırdı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
