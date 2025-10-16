onedio
Altın ve Gümüş İçin Yeni Tahmin: Bank of America Altın ve Gümüş İçin Tarihi Sıçrama Uyarısı Yaptı

Altın ve Gümüş İçin Yeni Tahmin: Bank of America Altın ve Gümüş İçin Tarihi Sıçrama Uyarısı Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
16.10.2025 - 21:03

Bank of America (BofA), altın fiyatı ve gümüş fiyatı ile ilgili gelecekteki fiyat beklentisini yükseltti. BofA, altın ve gümüşün ons fiyatlarının önümüzdeki dönemde önemli bir artış gösterebileceğini belirtti. Tahminlerine göre, altın fiyatları 5 bin dolar seviyesine, gümüş fiyatları ise 65 dolar seviyesine çıkabilir. Bu tahminler, değerli metallerin gelecekteki potansiyel değerini gösteriyor ve yatırımcılar için önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyor. Peki altın fiyatları artacak mı? Altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatı hakkında son detaylar.

Kapalı Çarşı’da gram altın 6 bin lirayı aştı: Çeyrek altın 10 bin liraya koşuyor!

Kapalı Çarşı'da gram altın 6 bin lirayı aştı: Çeyrek altın 10 bin liraya koşuyor!

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimi tırmanırken; ABD’de artan faiz indirimi beklentisi yatırımcıları harekete geçirdi. Altın fiyatı ons başında 4 bin 263 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.  Son dönemde yükseliş trendini sürdüren altında rekorlar üst üste geldi. 16 Ekim Perşembe gününe hali hazırda yükselişle başlayan altın günün ilerleyen saatlerinde yeni rekoruna imza attı. Kapalı Çarşı'da gram altın Kapalı Çarşı’da 6 bin 94 TL’yi aştı. Çeyrek altın 9 bin 942 TL’ye yükseldi.  Yarım altın 19 bin 880 lirayı aşarken tam altın 39 585 TL’yi gördü.

Altın ne kadar oldu? Bank of America tahmin yükseltti.

Altın ne kadar oldu? Bank of America tahmin yükseltti.

BofA raporuna göre, Eylül ayında altın ETF’lerine yapılan alımlar yıllık bazda yüzde 880 artarak 14 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Altına yapılan yatırımların payı artık küresel hisse senedi ve tahvil piyasalarının yüzde 5’ini aştı.

Banka, altının önümüzdeki 12–18 ay içinde 5 bin dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini, ancak kısa vadede bir konsolidasyon süreci yaşanabileceğini belirtti.

BofA’nın değerlendirmesinde öne çıkan başlıca nedenler:

BofA'nın değerlendirmesinde öne çıkan başlıca nedenler:

- ABD’de kalıcı hale gelen bütçe açığı

- Küreselleşmeden geri çekilmenin yarattığı enflasyon baskısı

- ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına dair endişeler

- Artan jeopolitik gerginliklerin güvenli liman talebini artırması

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
