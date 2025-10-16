Altın ve Gümüş İçin Yeni Tahmin: Bank of America Altın ve Gümüş İçin Tarihi Sıçrama Uyarısı Yaptı

Bank of America (BofA), altın fiyatı ve gümüş fiyatı ile ilgili gelecekteki fiyat beklentisini yükseltti. BofA, altın ve gümüşün ons fiyatlarının önümüzdeki dönemde önemli bir artış gösterebileceğini belirtti. Tahminlerine göre, altın fiyatları 5 bin dolar seviyesine, gümüş fiyatları ise 65 dolar seviyesine çıkabilir. Bu tahminler, değerli metallerin gelecekteki potansiyel değerini gösteriyor ve yatırımcılar için önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyor. Peki altın fiyatları artacak mı? Altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatı hakkında son detaylar.