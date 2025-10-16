Kapalı Çarşı’da Gram Altın 6 Bin Lirayı Aştı: Çeyrek Altın 10 Bin Liraya Koşuyor

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimi tırmanırken; ABD’de artan faiz indirimi beklentisi yatırımcıları harekete geçirdi. Altın fiyatı ons başında 4 bin 263 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Son dönemde yükseliş trendini sürdüren altında rekorlar üst üste geldi. 16 Ekim Perşembe gününe hali hazırda yükselişle başlayan altın günün ilerleyen saatlerinde yeni rekoruna imza attı. Kapalı Çarşı'da gram altın Kapalı Çarşı’da 6 bin 94 TL’yi aştı. Çeyrek altın 9 bin 942 TL’ye yükseldi.

Yarım altın 19 bin 880 lirayı aşarken tam altın 39 585 TL’yi gördü.