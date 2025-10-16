onedio
Kapalı Çarşı’da Gram Altın 6 Bin Lirayı Aştı: Çeyrek Altın 10 Bin Liraya Koşuyor

Dilara Şimşek
16.10.2025 - 16:45

Altın rekorlara doymuyor. 16 Ekim Perşembe gününe yükselişle başlayan altında yeni rekor saat 16.30 itibarıyla geldi. Kapalı Çarşı’da gram altın 6 bin 94 TL’yi aştı. Çeyrek altın ise 9 bin 911 TL’ye ulaştı. İşte altında rekorun detayları!

Altın 16 Ekim Perşembe gününü rekorla kapattı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimi tırmanırken; ABD’de artan faiz indirimi beklentisi yatırımcıları harekete geçirdi. Altın fiyatı ons başında 4 bin 263 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 

Son dönemde yükseliş trendini sürdüren altında rekorlar üst üste geldi. 16 Ekim Perşembe gününe hali hazırda yükselişle başlayan altın günün ilerleyen saatlerinde yeni rekoruna imza attı. Kapalı Çarşı'da gram altın Kapalı Çarşı’da 6 bin 94 TL’yi aştı. Çeyrek altın 9 bin 942 TL’ye yükseldi. 

Yarım altın 19 bin 880 lirayı aşarken tam altın 39 585 TL’yi gördü.

Altın düşecek mi yükselecek mi? Merak edilen sorunun yanıtı Finans Analisti İslam Memiş'ten geldi. Detaylar için👇🏻

