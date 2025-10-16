Kapalı Çarşı’da Gram Altın 6 Bin Lirayı Aştı: Çeyrek Altın 10 Bin Liraya Koşuyor
Altın rekorlara doymuyor. 16 Ekim Perşembe gününe yükselişle başlayan altında yeni rekor saat 16.30 itibarıyla geldi. Kapalı Çarşı’da gram altın 6 bin 94 TL’yi aştı. Çeyrek altın ise 9 bin 911 TL’ye ulaştı. İşte altında rekorun detayları!
Altın 16 Ekim Perşembe gününü rekorla kapattı.
