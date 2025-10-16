onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dünya Devi Banka Altın ve Gümüşün 2026 Fiyatını Açıkladı

Dünya Devi Banka Altın ve Gümüşün 2026 Fiyatını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.10.2025 - 13:27

Altın ve gümüş 2026 yılının en popüler yatırım aracı oldu. Yatırımcısına devamlı kazandırması nedeniyle ‘güvenli liman’ olarak adlandırılan altın, gümüşün rekor kırmasıyla tahttından oldu. Şimdi ise yatırımcının aklında “Altın mı gümüş mü?” sorusu var. Dünyanın önde gelen bankası Avustralyalı banka ANZ Group, altın ve gümüşün 2026 yılında ulaşacağı fiyatı açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın 2026'da ne kadar olacak?

Altın 2026'da ne kadar olacak?

ANZ Group Holdings’in tahminine göre altındaki olağanüstü rallide yavaşlama belirtisi mevcut değil. ABD’nin merkez bankası Fed’in faizlerini düşürmesiyle altın fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Dev bankanın analistleri Soni Kumarı ve Daniel Hynes, yayınlanan yıl sonu notunda altın fiyatı tahminlerini açıkladı. 

Tahminlere göre yıl sonunda altın fiyatı 4  bin  400 dolar seviyesine çıkacak. Haziran 2026’ya kadar ise 4 bin 600 dolara kadar yükselecek.

Gümüş 2026'da ne kadar olacak?

Gümüş 2026'da ne kadar olacak?

Gümüş fiyatları ise 2026 yılında rekor üstüne rekor kırdı. Gram gümüşün 16 Ekim Perşembe günü fiyatı 71 TL'yi aştı. Peki gümüş fiyatları 2026'da ne olacak?

Avustralyalı banka ANZ Group'un tahminine göre gümüşün Haziran 2026’ya kadar 57,50 dolara kadar yükselmesi öngörülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın