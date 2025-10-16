Dünya Devi Banka Altın ve Gümüşün 2026 Fiyatını Açıkladı

Altın ve gümüş 2026 yılının en popüler yatırım aracı oldu. Yatırımcısına devamlı kazandırması nedeniyle ‘güvenli liman’ olarak adlandırılan altın, gümüşün rekor kırmasıyla tahttından oldu. Şimdi ise yatırımcının aklında “Altın mı gümüş mü?” sorusu var. Dünyanın önde gelen bankası Avustralyalı banka ANZ Group, altın ve gümüşün 2026 yılında ulaşacağı fiyatı açıkladı.