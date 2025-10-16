onedio
Altın Fiyatı El Yakıyor: Gümüş Takılar Rağbet Görmeye Başladı

Altın Fiyatı El Yakıyor: Gümüş Takılar Rağbet Görmeye Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.10.2025 - 22:17

Altın fiyatlarının ulaşılmaz hale gelmesiyle vatandaşlar gümüşe yönelmeye başladı. Parası altına yetmeyenler, birikim ve hediye tercihini artık gümüşten yana kullanıyor. Artan taleple birlikte gümüş üreticileri de düğün ve takı tasarımlarında çeşitliliği artırdı.

Altın fiyatlarının her geçen gün rekor tazelemesi, yatırımcıların rotasını gümüşe çevirdi.

Gram fiyatı 5 bin 700 lirayı aşan altın, düğünlerdeki geleneksel üstünlüğünü kaybetmeye başlarken, son 8 ayda yatırımcısına yüzde 65 kazandıran gümüş, hem yatırımcıların hem de evlenecek çiftlerin ilgisini çekmeye başladı. Artan taleple birlikte gümüş üreticileri de düğün ve takı tasarımlarında çeşitliliği artırdı.

“Altın yükseldikçe vatandaş fırsat arıyor"

Kuyumcu Göksel Günaltay, Türk halkının altına olan ilgisinin sürdüğünü ancak fiyat artışlarının yeni yönelimleri beraberinde getirdiğini belirterek, 'Bizim milletimiz altını sever. Fiyat yükseldikçe insanlar ‘nereden yakalarsak kârdır' düşüncesiyle altına yöneliyor. Altına hâlâ yüksek bir talep var, gücü yeten altın alıyor. Ancak alım gücü azalan vatandaş artık gümüş ve platine de ilgi göstermeye başladı' dedi.

Son dönemde gümüşe olan talebin dikkat çekici biçimde arttığını söyleyen Günaltay, 'İnsanlar artık gümüşü sadece takı olarak değil, birikim aracı olarak da görüyor. Çocuğunun kumbarasındaki harçlıklarla bile gümüş almak isteyen müşterilerimiz oluyor. Aylığından artan küçük meblağları bile gümüşe yatırmak isteyenler var. Bu da piyasada ciddi bir hareketlilik oluşturdu' ifadelerini kullandı.

"Altına erişemeyen gümüşe, gümüşe yetişemeyen platine yöneliyor"

Dünyadaki ekonomik belirsizliklerin altın fiyatlarını yukarı taşıdığını hatırlatan Günaltay, 'Altına erişemeyen vatandaş, elinde kalan parayla gümüşe yatırım yapıyor. 50, 100, 250 gramlık gümüş seçenekleri var. Herkes bütçesine göre yatırım yapıyor. Gümüşe ilgi arttıkça, şimdi platine yönelenler de çoğalmaya başladı. Artık yatırım araçları arasında zincire platin de eklendi' diye konuştu.

Altının yükselişinin devam etmesi halinde gümüşün daha da değerleneceğini öngören Günaltay, 'Altın bu hızla yükselmeye devam ederse gümüşteki talep daha da artar. Belki ilerleyen dönemde devlet uygun görürse, gümüş çeyrek ya da gümüş gram gibi ürünler piyasaya çıkabilir. Bu sadece bir tahmin, yatırım tavsiyesi değil ama piyasa beklentisi bu yönde' dedi.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
