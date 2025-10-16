Altın Fiyatı El Yakıyor: Gümüş Takılar Rağbet Görmeye Başladı

Kuyumcu Göksel Günaltay, Türk halkının altına olan ilgisinin sürdüğünü ancak fiyat artışlarının yeni yönelimleri beraberinde getirdiğini belirterek, 'Bizim milletimiz altını sever. Fiyat yükseldikçe insanlar ‘nereden yakalarsak kârdır' düşüncesiyle altına yöneliyor. Altına hâlâ yüksek bir talep var, gücü yeten altın alıyor. Ancak alım gücü azalan vatandaş artık gümüş ve platine de ilgi göstermeye başladı' dedi.

Son dönemde gümüşe olan talebin dikkat çekici biçimde arttığını söyleyen Günaltay, 'İnsanlar artık gümüşü sadece takı olarak değil, birikim aracı olarak da görüyor. Çocuğunun kumbarasındaki harçlıklarla bile gümüş almak isteyen müşterilerimiz oluyor. Aylığından artan küçük meblağları bile gümüşe yatırmak isteyenler var. Bu da piyasada ciddi bir hareketlilik oluşturdu' ifadelerini kullandı.