Bir Dönemin Vergi Rekortmeni Olan 67 Yıllık Karataş Grup’a Bağlı Bazı Şirketler Resmen İflas Etti

Ali Can YAYCILI
17.10.2025 - 10:11

Geçtiğimiz Mayıs ayında konkordato başvurusu yapan, Bursa'da vergi rekortmenliğine kadar yükselen 67 yıllık Karataş Grup da iflas edenler kervanına katıldı. Demir-çelik, lojistik ve imalat alanlarında faaliyet yürüten şirket, uzun süredir devam eden mali zorluklarla başa çıkamayarak Mayıs ayında konkordato ilan etmişti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 67 yıllık dev şirketin iflasına karar verdi.

67 yıl önce kurulan ve geçtiğimiz Mayıs ayında konkordato başvurusu yapan Karataş Grubu iflas etti.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karataş Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karataş Depolama ve Lojistik A.Ş., Karataş Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karataş Panel Saç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş. hakkında verilen konkordato taleplerini reddetti. Kararda, şirketlerden Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş.’nin “borca batık” durumda olduğu belirtilerek 15 Ekim 2025 itibarıyla iflaslarına hükmedildi. Mahkeme, iflasın basit tasfiye usulüyle yürütülmesine ve işlemlerin Gemlik İflas Müdürlüğü tarafından yapılmasına karar verdi. Diğer grup şirketleri için ise iflas şartlarının oluşmadığına hükmedildi.

2016 yılında vergi rekortmeni olmuşlardı!

Mayıs ayında yaşanan gelişmede, 6 alt şirketi bulunan şirketler grubu için Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, başvuru üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı aldı, şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

Karataş Grup şirketleri, 2025’in başında düzenlenen '49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde çevre sektör lideri ödülünü almıştı. Karataş Grup aynı zamanda 2016 yılında Kurumlar Vergisi'nde Gemlik'te 7'nci sırada en yüksek vergiyi ödemişlerdi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
