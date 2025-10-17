Bir Dönemin Vergi Rekortmeni Olan 67 Yıllık Karataş Grup’a Bağlı Bazı Şirketler Resmen İflas Etti

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karataş Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karataş Depolama ve Lojistik A.Ş., Karataş Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karataş Panel Saç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş. hakkında verilen konkordato taleplerini reddetti. Kararda, şirketlerden Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş.’nin “borca batık” durumda olduğu belirtilerek 15 Ekim 2025 itibarıyla iflaslarına hükmedildi. Mahkeme, iflasın basit tasfiye usulüyle yürütülmesine ve işlemlerin Gemlik İflas Müdürlüğü tarafından yapılmasına karar verdi. Diğer grup şirketleri için ise iflas şartlarının oluşmadığına hükmedildi.