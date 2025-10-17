Bir Dönemin Vergi Rekortmeni Olan 67 Yıllık Karataş Grup’a Bağlı Bazı Şirketler Resmen İflas Etti
Geçtiğimiz Mayıs ayında konkordato başvurusu yapan, Bursa'da vergi rekortmenliğine kadar yükselen 67 yıllık Karataş Grup da iflas edenler kervanına katıldı. Demir-çelik, lojistik ve imalat alanlarında faaliyet yürüten şirket, uzun süredir devam eden mali zorluklarla başa çıkamayarak Mayıs ayında konkordato ilan etmişti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 67 yıllık dev şirketin iflasına karar verdi.
67 yıl önce kurulan ve geçtiğimiz Mayıs ayında konkordato başvurusu yapan Karataş Grubu iflas etti.
2016 yılında vergi rekortmeni olmuşlardı!
