Türkiye'de Fabrika Açacağı Duyurulan BYD Neden Harekete Geçmiyor? Gerçek Ortaya Çıktı

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye’ye 1 milyar dolarlık dev bir yatırım yaparak Manisa’da fabrika kurma kararı almıştı. Şirketin 2026 yılı sonunda üretime geçmesi planlanan tesisi, yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacaktı. Yatırım kapsamında 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanması öngörülmüştü. BYD, bu adımla Türkiye’yi Avrupa pazarına açılan stratejik bir üretim üssü haline getirmeyi hedeflemişti.

Ancak firmadan bugüne kadar bir adım atılmış değil. Bu konunun sorulduğu İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç gerçeği gözler önüne serdi.

Kaynak