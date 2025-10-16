onedio
Türkiye'de Fabrika Açacağı Duyurulan BYD Neden Harekete Geçmiyor? Gerçek Ortaya Çıktı

Türkiye'de Fabrika Açacağı Duyurulan BYD Neden Harekete Geçmiyor? Gerçek Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.10.2025 - 23:45

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye’ye 1 milyar dolarlık dev bir yatırım yaparak Manisa’da fabrika kurma kararı almıştı. Şirketin 2026 yılı sonunda üretime geçmesi planlanan tesisi, yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacaktı. Yatırım kapsamında 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanması öngörülmüştü. BYD, bu adımla Türkiye’yi Avrupa pazarına açılan stratejik bir üretim üssü haline getirmeyi hedeflemişti.

Ancak firmadan bugüne kadar bir adım atılmış değil. Bu konunun sorulduğu İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç gerçeği gözler önüne serdi. 

Basın mensuplarıyla buluşan Avdagiç, Çin'in piyasa üzerindeki gücünü yorumladı.

Basın mensuplarıyla buluşan Avdagiç, Çin'in piyasa üzerindeki gücünü yorumladı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda iş dünyasının güncel gündemini değerlendirdi. Avdagiç, Çin’in önümüzdeki 15-20 yıl içinde B2C yani doğrudan tüketiciye satış modelini ihracatının yüzde 35-40’ına çıkarmayı hedeflediğini belirtti. Bu stratejinin Türkiye açısından ciddi bir rekabet baskısı yaratabileceğine dikkat çekti.

"30 Euro olan gümrük sınırı 0'a inmeli"

"30 Euro olan gümrük sınırı 0'a inmeli"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Çin merkezli Temu ve Shein gibi e-ticaret platformlarından yapılan alışverişlerin artık kişisel ihtiyaç sınırını aşıp ticari boyuta ulaştığını söyledi. Bu durumun ciddi bir risk oluşturduğunu vurgulayan Avdagiç, “Teorik olarak hepsi şahsi ihtiyaç da olsa buna bir önlem almak lazım. Burada gümrüksüz online alışveriş sınırı 30 avroya indirildi. Biz bunun sıfıra indirilmesini istiyoruz.” dedi.

Avdagiç, BYD'nin neden fabrikayla ilgili adım atmadığını da açıkladı.

Avdagiç, BYD'nin neden fabrikayla ilgili adım atmadığını da açıkladı.

Avdagiç, BYD fabrikasıyla ilgili takvimi hatırlatarak 'Türkiye'de otomotiv ana sanayisine yönelik üretim yapan en etkin 500 firmanın bulunduğu bir dernek yönetimi olarak da bu işi yakından takip ediyoruz. Bu konuda şu anda ilk proje açıklandığında ortaya konulan zaman tablosuna uygun bir süreç gözlemlemiyoruz. En latif bir yorum yaparsak, 'zaman planına uygun bir proje sürecinin şu anda hayata geçirilmediği' yorumunu yaparız. Umuyoruz kısa bir zaman içinde yatırım için bir mesafe alınır.' yorumunu yaptı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
