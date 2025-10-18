Yapay Zekadan En Çok Korkan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sırası Dikkat Çekiyor
Yapay zeka artık hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Çalışıyoruz, eğleniyoruz, hatta haber okuyoruz; bir şekilde bu teknolojinin dokunuşu hep orada. Ama herkes bu dönüşüme aynı şekilde bakmıyor. Kimi insan için yapay zeka geleceğin en parlak icadı, kimine göreyse tehlikeli bir kumar. Peki yapay zekadan hangi ülke ne kadar korkuyor? Bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankete göre katılımcıların ortalama %43’ü yapay zekaya karşı hem endişe hem de heyecan duyuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de temkinli ama meraklı bir hava var.
Listenin geri kalanında da tablo pek iç açıcı değil. İşte yapay zekadan en çok endişe duyan ilk 10 ülke:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
niye korkmasınlar insanlık için tehlike olacak
united states