Yapay Zekadan En Çok Korkan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sırası Dikkat Çekiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.10.2025 - 09:31

Yapay zeka artık hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Çalışıyoruz, eğleniyoruz, hatta haber okuyoruz; bir şekilde bu teknolojinin dokunuşu hep orada. Ama herkes bu dönüşüme aynı şekilde bakmıyor. Kimi insan için yapay zeka geleceğin en parlak icadı, kimine göreyse tehlikeli bir kumar. Peki yapay zekadan hangi ülke ne kadar korkuyor? Bakalım...

Ankete göre katılımcıların ortalama %43’ü yapay zekaya karşı hem endişe hem de heyecan duyuyor.

25 ülkeden binlerce kişiyle görüşüldü ve sonuçlar, duyguların birbirinden ne kadar farklı olduğunu net bir şekilde gösterdi. Katılımcıların yüzde 43’ü hem heyecan hem endişe hissettiğini söyledi. Yüzde 34’ü “daha çok endişeliyim” derken, yalnızca yüzde 16’sı bu alandaki gelişmelere tamamen umutla bakıyor. Kısacası, yapay zeka konusunda büyük bir merak olsa da insanlar hala  temkinli.

En dikkat çekici tablo ise ABD’den geldi. Yapay zekanın merkezinde yer alan ülkede katılımcıların yarısı gelişmelerden kaygı duyduğunu söylüyor. “Heyecanlıyım” diyenlerin oranı yalnızca yüzde 10. İtalya’da da durum benzer; halkın yarısı endişeli, yüzde 12’si umutlu. Kanada’daysa bu oran yüzde 9’a kadar düşüyor.

Türkiye’de temkinli ama meraklı bir hava var.

Araştırmada Türkiye’ye dair sonuçlar da paylaşıldı. Katılımcıların yüzde 26’sı yapay zekadan endişe duyduğunu belirtiyor. Yüzde 35’lik bir kesim hem meraklı hem de çekimser. Yüzde 19’u ise bu teknolojiyi tamamen heyecan verici buluyor. Yani Türkiye’de durum dengede, ne tam bir korku hakim ne de iyimserlik.

Uzmanlara göre bunun nedeni, yapay zekanın gündelik yaşama henüz tam anlamıyla girmemiş olması. İlgi büyük ama deneyim sınırlı. Eğitim ve gelir seviyesi arttıkça teknolojiye duyulan güven de yükseliyor. Özellikle internete hâkim genç kitle, yapay zekayı daha çok fırsat olarak görüyor.

Listenin geri kalanında da tablo pek iç açıcı değil. İşte yapay zekadan en çok endişe duyan ilk 10 ülke:

Bu ülkelerde yapay zeka genellikle yenilikten çok risk olarak algılanıyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde kaygı oranlarının yüksek olması, toplumların teknolojiye karşı temkinli tavrını açıkça ortaya koydu.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
keditopu

niye korkmasınlar insanlık için tehlike olacak

cyber boy

united states