Yapay Zekadan En Çok Korkan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sırası Dikkat Çekiyor

25 ülkeden binlerce kişiyle görüşüldü ve sonuçlar, duyguların birbirinden ne kadar farklı olduğunu net bir şekilde gösterdi. Katılımcıların yüzde 43’ü hem heyecan hem endişe hissettiğini söyledi. Yüzde 34’ü “daha çok endişeliyim” derken, yalnızca yüzde 16’sı bu alandaki gelişmelere tamamen umutla bakıyor. Kısacası, yapay zeka konusunda büyük bir merak olsa da insanlar hala temkinli.

En dikkat çekici tablo ise ABD’den geldi. Yapay zekanın merkezinde yer alan ülkede katılımcıların yarısı gelişmelerden kaygı duyduğunu söylüyor. “Heyecanlıyım” diyenlerin oranı yalnızca yüzde 10. İtalya’da da durum benzer; halkın yarısı endişeli, yüzde 12’si umutlu. Kanada’daysa bu oran yüzde 9’a kadar düşüyor.