Dünyanın En Büyük Ayaklı Adamı Jeison Rodríguez'in Hüzünlü Hikayesi

Dünyanın En Büyük Ayaklı Adamı Jeison Rodríguez’in Hüzünlü Hikayesi

17.10.2025 - 13:32

Bazı ünvanlar kulağa gurur verici gelir ama Jeison Rodríguez için 'dünyanın en büyük ayaklı adamı' olmak tam tersi bir anlam taşıyor. Her büyüme ağrısı, onun için gerçekten büyümeye devam eden bir bedeni hatırlatıyor. Kapılardan eğilerek geçen, uygun ayakkabı bulamayan, bazen kendi ağırlığını taşımakta zorlanan Jeison, hayatı boyunca sadece hastalıkla değil, insanların bakışlarıyla da mücadele etti.

Gelin, onun hüzünlü hikayesine yakından bakalım...

Jeison Rodríguez henüz sekiz yaşındayken vücudundaki ilk ağrılar başladı.

Jeison Rodríguez henüz sekiz yaşındayken vücudundaki ilk ağrılar başladı.

On yaşına geldiğinde hızla uzamaya başladı, on iki yaşında ise 'acrogigantism' teşhisi kondu. Beynindeki hipofiz bezi, olması gerekenden fazla büyüme hormonu üretiyordu. Henüz çocuk yaşta, annesinden uzun, ayak numarası 50 olmuştu bile.

Okul hayatıysa tam bir kabustu. Palo Negro’daki okulunda arkadaşları ona 'canavar, koca ayak' diyerek dalga geçiyordu. Tükürülmek, itilmek, dışlanmak onun günlük rutini haline geldi. Üç kez intihara kalkıştı ama her seferinde ailesinin ve inancının desteğiyle hayata tutundu.

Jeison'ın hayatı 2016'da değişti.

Jeison’ın hayatı 2016’da değişti.

20 yaşındayken Guinness Rekorlar Kitabı tarafından 'dünyanın en büyük ayaklı adamı' olarak tescillendi. O an için büyük bir mutluluk yaşadı ama kısa süre sonra bunun para ödülü getirmediğini öğrendi. Sertifikası vardı ama hala geçimini sağlamakta zorlanıyordu.

Ayakkabı bulmak en büyük problemlerinden biriydi. 14 yaşından itibaren kumaştan yaptığı basit terliklerle yürüyordu, birkaç haftada parçalanan bu ayakkabılar yüzünden çoğu zaman çıplak ayakla dolaşıyordu. Ta ki Almanya’dan ortopedik ayakkabı üreticisi Georg Wessels ona ulaşana kadar. 

Wessels, üç valiz dolusu özel üretim ayakkabıyı bizzat Venezuela’ya getirdi. Jeison artık yürüyebiliyor, dışarı çıkabiliyor, hatta Avrupa’ya seyahat edebiliyordu. 2020’de 'devler buluşması' için Fransa’ya gittiğinde 'ilk kez kendimi normal hissettim' demişti.

Hayatı, yine de kolay değildi. Dört yıl boyunca ilaçlarını alamadığı dönemlerde vücudu kontrolsüz büyümeye devam etti.

Hayatı, yine de kolay değildi. Dört yıl boyunca ilaçlarını alamadığı dönemlerde vücudu kontrolsüz büyümeye devam etti.

Şimdi 2.38 metre boyuyla Latin Amerika’nın en uzun, dünyanın ise ikinci en uzun insanı. Tedavisi için her iki ayda bir 1500 dolar bulması gerekiyor, aksi takdirde baş ağrıları, nöbetler ve hafıza kaybı başlıyor.

Jeison artık yaşamını Kolombiya’nın Barranquilla kentinde sürdürüyor. Bir eğlence parkında sahne aldığı gösterilerle geçimini sağlıyor.

