Dünyanın En Büyük Ayaklı Adamı Jeison Rodríguez’in Hüzünlü Hikayesi
Bazı ünvanlar kulağa gurur verici gelir ama Jeison Rodríguez için 'dünyanın en büyük ayaklı adamı' olmak tam tersi bir anlam taşıyor. Her büyüme ağrısı, onun için gerçekten büyümeye devam eden bir bedeni hatırlatıyor. Kapılardan eğilerek geçen, uygun ayakkabı bulamayan, bazen kendi ağırlığını taşımakta zorlanan Jeison, hayatı boyunca sadece hastalıkla değil, insanların bakışlarıyla da mücadele etti.
Gelin, onun hüzünlü hikayesine yakından bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jeison Rodríguez henüz sekiz yaşındayken vücudundaki ilk ağrılar başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jeison’ın hayatı 2016’da değişti.
Hayatı, yine de kolay değildi. Dört yıl boyunca ilaçlarını alamadığı dönemlerde vücudu kontrolsüz büyümeye devam etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın