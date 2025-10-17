Dünyanın En Büyük Ayaklı Adamı Jeison Rodríguez’in Hüzünlü Hikayesi

On yaşına geldiğinde hızla uzamaya başladı, on iki yaşında ise 'acrogigantism' teşhisi kondu. Beynindeki hipofiz bezi, olması gerekenden fazla büyüme hormonu üretiyordu. Henüz çocuk yaşta, annesinden uzun, ayak numarası 50 olmuştu bile.

Okul hayatıysa tam bir kabustu. Palo Negro’daki okulunda arkadaşları ona 'canavar, koca ayak' diyerek dalga geçiyordu. Tükürülmek, itilmek, dışlanmak onun günlük rutini haline geldi. Üç kez intihara kalkıştı ama her seferinde ailesinin ve inancının desteğiyle hayata tutundu.