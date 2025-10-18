Japonların Beyni Canlı Tutan 3 Alışkanlığı: Basit Ama Etkili

Japonların 'Kaizen' dediği bir yaşam felsefesi var. Anlamı basit ama etkisi büyük: Her gün küçük bir ilerleme kaydetmek. Onlara göre gelişim, bir günde değil, düzenli tekrarlarla mümkün.

Her sabah yeni bir kelime öğrenmek, bir becerini biraz daha geliştirmek ya da yalnızca bir alışkanlığını ufak şekilde iyileştirmek... Kaizen tam olarak bu. Beyni sürekli aktif tutuyor, öğrenme isteğini canlı bırakıyor. Japon araştırmacılar, bu yöntemin uzun vadede zihni daha dayanıklı hale getirdiğini söylüyor.