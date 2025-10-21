35 Yıllık Usta Açıkladı: İşte Sanayi Yüzü Görmeyen, Sahibini Üzmeyen Araçlar!

Toyota Corolla

Toyota Corolla, dünyanın en çok satılan otomobillerinden biridir. Toyota'nın birçok modeli yakıt tasarrufu ve motor dayanıklılığıyla bilinir.

Volvo 240

“İsveç tankı” olarak bilinen Volvo 240, güvenliği kadar sağlamlığıyla da akıllarda yer edindi. Dayanıklı motoru ve kalın gövde yapısı, Volvo'yu piyasadaki en sağlam araçlardan biri yapıyor.

Honda Civic

Honda’nın ikonik modeli Civic, sadece tasarımıyla değil, motor ve şanzıman kalitesiyle ön plana çıkıyor. Düzenli bakımla 400 bin kilometreyi aşan modellerinde de ciddi bir arıza yaşanmadığı aktarılıyor.

Toyota Hilux

Toyota bir kez daha Hilux modeliyle önümüze geliyor. Dayanıklılığıyla “bozulmayan araç” unvanını hak eden Hilux, pick-up sınıfında öne çıkan araçlardan biri.

Mercedes-Benz W124

1980’lerin sonunda üretilen W124 kasa Mercedes, otomotiv tarihinin en dayanıklı araçlarından biri olarak kabul ediliyor.