35 Yıllık Usta Açıkladı: İşte Sanayi Yüzü Görmeyen, Sahibini Üzmeyen Araçlar!

Dilara Bağcı Peker
21.10.2025 - 16:09

Yeni bir araç satın alacağınızda dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Örneğin aracın yedek parça teminat süresi, ustalığı, arıza çıkarma sıklığı gibi! Peki bu sıkıntıları en aza indirmek için ne yapmalısınız? Elbette halk arasındaki tabirle 'sanayi yüzü görmeyen' araçları tercih etmelisiniz.  

Peki uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanım vadeden o araçlar hangileri? 

İşte ustaların yanıtlarına göre sahiplerini üzmeyen o araçlar!

Sanayiye gitmekten bıktınız mı?

Otomotiv dünyasında 'tamirci yüzü görmeyen araçlar” oldukça popüler. Özellikle araçlarını yeni alan kişiler, uzun yıllar boyunca bir sıkıtnı yaşamadan araçlarını kullanmak istiyor. “Bir kez al, yıllarca bin” sözüyle bahsi geçen bu araçların arıza oranı düşük ve bakım maliyetleri de az olarak karşımıza çıkıyor. 

Genel olarak uzun ömürleri ve sağlam yapılarıyla bilinen birkaç araba markası ve modeli bulunuyor. Peki bu araçlar hangileri?

İşte "sanayi yüzü görmeyen" en sağlam araçlar!

Toyota Corolla

Toyota Corolla, dünyanın en çok satılan otomobillerinden biridir. Toyota'nın birçok modeli yakıt tasarrufu ve motor dayanıklılığıyla bilinir.

Volvo 240

İsveç tankı” olarak bilinen Volvo 240, güvenliği kadar sağlamlığıyla da akıllarda yer edindi. Dayanıklı motoru ve kalın gövde yapısı, Volvo'yu piyasadaki en sağlam araçlardan biri yapıyor.

Honda Civic

Honda’nın ikonik modeli Civic, sadece tasarımıyla değil, motor ve şanzıman kalitesiyle ön plana çıkıyor. Düzenli bakımla 400 bin kilometreyi aşan modellerinde de ciddi bir arıza yaşanmadığı aktarılıyor.

Toyota Hilux

Toyota bir kez daha Hilux modeliyle önümüze geliyor. Dayanıklılığıyla “bozulmayan araç” unvanını hak eden Hilux, pick-up sınıfında öne çıkan araçlardan biri.

Mercedes-Benz W124

1980’lerin sonunda üretilen W124 kasa Mercedes, otomotiv tarihinin en dayanıklı araçlarından biri olarak kabul ediliyor.

Peki işin ustaları ne diyor?

Ekonomim'in aktardığına göre Diyarbakır’da yıllardır sanayi ustası olarak çalışan bir usta, sanayi yüzü görmeyen araçların markalarını şu şekilde sıralıyor:

Öte yandan tamiri en kolay olan aracın Renault, en zor tamir edilenlerin ise Japon grubu olduğunu belirtiyor. Japon grubunun kolay kolay arıza vermemesi ise bu durumda avantaj olarak karşımıza çıkıyor.

