Şarj Adaptörleri Değişiyor: Avrupa Birliği Yeni Dönem İçin Tarih Verdi!

Avrupa Birliği'nin 2024'te aldığı kararın ardından USB-C bağlantısı akıllı telefon ve tabletlerde yaygınlaştı. 2026’dan itibaren dizüstü bilgisayarlar için de aynı zorunluluk geçerli olacak. AB, bu kapsamı genişleterek 2028 yılı itibarıyla USB-C bağlantılı ve kablosu ayrılabilen güç adaptörlerini 'standart' hale getirmeyi planlıyor.

Bu düzenlemeye oyun konsolu, TV kutusu, monitör, yönlendirici, kablosuz şarj ünitesi de dahil olacak. AB, tüm güç kaynaklarını “Harici Güç Kaynağı (EPS)” olarak tanımlıyor. Böylece cihazlar arasında tam uyumluluk sağlamak ve sürdürülebilirliği artırmak amaçlanıyor. Kullanıcılar artık tek bir adaptör ve kabloyu farklı cihazlarda kullanabilecek, birden fazla ürün taşımak zorunda olmayacak. Böylece üretim de azaltılacak.