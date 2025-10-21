Şarj Adaptörleri Değişiyor: Avrupa Birliği Yeni Dönem İçin Tarih Verdi!
Avrupa Birliği, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için bir dizi yeniliğe gidiyor. Bu yeniliklerden birisi de elektronik cihazlarda kullanılan şarj adaptörlerine geliyor. Yeni düzenlemeye göre, 240 watt’a kadar güç sağlayan tüm adaptörlerin en az bir USB-C portuna sahip olması gerekiyor.
Ayrıca artık ayrılabilir kablo da zorunlu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şarj adaptörlerinde yeni dönem.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üreticilere de yeni zorunluluklar geliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın