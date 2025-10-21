onedio
Şarj Adaptörleri Değişiyor: Avrupa Birliği Yeni Dönem İçin Tarih Verdi!

Dilara Bağcı Peker
21.10.2025 - 10:09

Avrupa Birliği, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için bir dizi yeniliğe gidiyor. Bu yeniliklerden birisi de elektronik cihazlarda kullanılan şarj adaptörlerine geliyor. Yeni düzenlemeye göre, 240 watt’a kadar güç sağlayan tüm adaptörlerin en az bir USB-C portuna sahip olması gerekiyor.

Ayrıca artık ayrılabilir kablo da zorunlu!

Şarj adaptörlerinde yeni dönem.

Avrupa Birliği'nin 2024'te aldığı kararın ardından USB-C bağlantısı akıllı telefon ve tabletlerde yaygınlaştı. 2026’dan itibaren dizüstü bilgisayarlar için de aynı zorunluluk geçerli olacak. AB, bu kapsamı genişleterek 2028 yılı  itibarıyla USB-C bağlantılı ve kablosu ayrılabilen güç adaptörlerini 'standart' hale getirmeyi planlıyor. 

Bu düzenlemeye oyun konsolu, TV kutusu, monitör, yönlendirici, kablosuz şarj ünitesi de dahil olacak. AB, tüm güç kaynaklarını “Harici Güç Kaynağı (EPS)” olarak tanımlıyor. Böylece cihazlar arasında tam uyumluluk sağlamak ve sürdürülebilirliği artırmak amaçlanıyor. Kullanıcılar artık tek bir adaptör ve kabloyu farklı cihazlarda kullanabilecek, birden fazla ürün taşımak zorunda olmayacak. Böylece üretim de azaltılacak.

Üreticilere de yeni zorunluluklar geliyor.

Üreticiler, adaptörün çıkış portu ile kablosunun üzerinde güç değerini açık şekilde belirtmek zorunda olacak. Bu değerin gerilim düşüşü yaşanmadan sürekli sağlanabilen gerçek şarj gücünü göstermesi gerekiyor. Ayrıca tüm cihazlarla kullanılabilen adaptörlerin kullanıcılar tarafından kolayca tanınabilmesi için “Common Charger” (Ortak şarj cihazı) logosu da bulunacak.

Yeni yasa, hem üreticilerin kutuya dahil ettiği adaptörleri hem de ayrıca satılan üçüncü taraf şarj cihazlarını kapsıyor. Ancak AB, üreticilere kutudan adaptörü çıkarma zorunluluğu getirmedi. Bu nedenle Apple veya Google gibi firmalar isterlerse adaptörü ürün kutusuna dahil edebilecek.

Bazı ürünler ise bu düzenlemenin dışında bırakıldı. Kesintisiz güç kaynakları (UPS), tıbbi cihazlar, oyuncaklar, elektrikli scooter ve bisikletler, acil durum aydınlatmaları ile nemli ortamlarda kullanılan cihazlar bu uygulamaya tabi değil.

