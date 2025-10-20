onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dev Havayolu Şirketi İflas Etti: 600 Pilotun Ardından 365 Pilot Daha Ücretsiz İzne Çıkarılıyor!

Dev Havayolu Şirketi İflas Etti: 600 Pilotun Ardından 365 Pilot Daha Ücretsiz İzne Çıkarılıyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.10.2025 - 22:53

Spirit Airlines adlı Amerikan havayolu şirketi, iflas başvurusunda bulunduktan sonra yeniden yapılanma çabalarının bir parçası olarak uçuşlarını sonlandırmaya başladı. 330 pilotu ücretsiz izne çıkaran şirket, kasım ayında 270 pilotu daha ücretsiz izne çıkarıyor. 2026 yılının başında ise 265 pilot daha ücretsiz izne çıkarılacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Florida merkezli Amerikan havayolu şirketi Spirit Airline iflas başvurusunda bulundu.

Florida merkezli Amerikan havayolu şirketi Spirit Airline iflas başvurusunda bulundu.

Zor günler geçiren havayolu şirketi, ABD genelindeki havalimanlarındaki ağını küçültmeye başladı. Spirit Airlines, Aralık ayındaki havalimanı çıkışlarına kadar uzanan kademeli azaltma programının bir parçası olarak Ekim ayının başından itibaren yaklaşık bir düzine şehre seferlerini sonlandırdı.

Spirit Airlines iflas başvurusunun ardından yaklaşık 330 pilotu ücretsiz izne çıkarmıştı.

Spirit Airlines iflas başvurusunun ardından yaklaşık 330 pilotu ücretsiz izne çıkarmıştı.

Kasım ayında 270 pilotu daha ücretsiz izne çıkaracak şirketin 2026 yılının ilk aylarında 365 pilot için de aynı uygulamayı yapacağı öğrenildi. Havalimanlarındaki ağını küçülten şirketin ekim ayındaki kesintileri New Mexico, Tennessee, Alabama, California ve Oregon'un da aralarında bulunduğu eyaletlerdeki havalimanlarını etkiledi. Etkilenen şehirler arasında Sacramento, San Jose, Oakland ve San Diego yer alıyor.

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, 'Devam eden yeniden yapılanmamızın bir parçası olarak, daha önce duyurduğumuz kapasite azaltımı ve daha küçük işletme filosu boyutuyla organizasyonumuz genelindeki personeli uyumlu hale getirmek için adımlar atıyoruz.' dedi.

Havayolu şirketi, filosunu yaklaşık 100 uçak küçültmeyi planladığını ve 52 Airbus uçağı satın alma taahhüdünü ve 10 uçak için opsiyonunu reddedeceğini açıkladı.

Spirit Airlines'ın Eylül ayında 1.800 kabin memurunu da ücretsiz izne çıkaracağını duyurdu. Şirket, başvurunun bir parçası olarak ayakta kalabilmek için 475 milyon dolara kadar finansman alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın