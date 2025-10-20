Dev Havayolu Şirketi İflas Etti: 600 Pilotun Ardından 365 Pilot Daha Ücretsiz İzne Çıkarılıyor!

Kasım ayında 270 pilotu daha ücretsiz izne çıkaracak şirketin 2026 yılının ilk aylarında 365 pilot için de aynı uygulamayı yapacağı öğrenildi. Havalimanlarındaki ağını küçülten şirketin ekim ayındaki kesintileri New Mexico, Tennessee, Alabama, California ve Oregon'un da aralarında bulunduğu eyaletlerdeki havalimanlarını etkiledi. Etkilenen şehirler arasında Sacramento, San Jose, Oakland ve San Diego yer alıyor.

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, 'Devam eden yeniden yapılanmamızın bir parçası olarak, daha önce duyurduğumuz kapasite azaltımı ve daha küçük işletme filosu boyutuyla organizasyonumuz genelindeki personeli uyumlu hale getirmek için adımlar atıyoruz.' dedi.

Havayolu şirketi, filosunu yaklaşık 100 uçak küçültmeyi planladığını ve 52 Airbus uçağı satın alma taahhüdünü ve 10 uçak için opsiyonunu reddedeceğini açıkladı.

Spirit Airlines'ın Eylül ayında 1.800 kabin memurunu da ücretsiz izne çıkaracağını duyurdu. Şirket, başvurunun bir parçası olarak ayakta kalabilmek için 475 milyon dolara kadar finansman alıyor.