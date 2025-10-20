Dev Havayolu Şirketi İflas Etti: 600 Pilotun Ardından 365 Pilot Daha Ücretsiz İzne Çıkarılıyor!
Spirit Airlines adlı Amerikan havayolu şirketi, iflas başvurusunda bulunduktan sonra yeniden yapılanma çabalarının bir parçası olarak uçuşlarını sonlandırmaya başladı. 330 pilotu ücretsiz izne çıkaran şirket, kasım ayında 270 pilotu daha ücretsiz izne çıkarıyor. 2026 yılının başında ise 265 pilot daha ücretsiz izne çıkarılacak.
Florida merkezli Amerikan havayolu şirketi Spirit Airline iflas başvurusunda bulundu.
Spirit Airlines iflas başvurusunun ardından yaklaşık 330 pilotu ücretsiz izne çıkarmıştı.
