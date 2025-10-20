onedio
Dünya Devi Perakende Zinciri 4.606 Mağazasını 48 Saatliğine Kapatacak!

Merve Ersoy
20.10.2025 - 21:05

Amerika merkezli uluslararası perakende zinciri Walmart, önümüzdeki haftalarda 4.606 mağazasını toplam 48 saatliğine kapatma kararı aldı. Mega perakendeci, Şükran Günü ve Noel Günü'nde mağazalarını kapatacağını doğruladı.

Dünya devi perakendeci Walmart, 2026 yılı sonuna kadar tüm mağazalarını iki kez kapatma kararı aldı.

4.606 mağazanın iki gün boyunca kapalı olmasının amacının çalışanların tatillerde aileleri ve arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirebilmelerini sağlamak olduğu öğrenildi. Walmart mağazaları, Şükran Günü ve Noel Günü'nde kapalı olacak. Mağazaların her bayramdan sonraki gün sabah saat 06.00'da yeniden açılması bekleniyor.

Şükran Günü kapanışları sebebiyle Walmart'ta son dakika alışverişi veya tatil hazırlıklarının olmayacağı da ortaya çıktı.

İki gün kapalı olacağı öğrenilen Walmart, aynı zamanda tatil iade politikasını da uzattı. Buna göre, 1 Ekim ile 31 Aralık arasında satın alınan ürünler 31 Ocak'a kadar iade edilebilecek. Walmart'ın yanı sıra Target, Kohl's, Aldi, Lowe's ve Home Depot da Şükran Günü ve Noel'de kapalı olacak. Macy's ve JCPenney de Şükran Günü'nde tüm mağazalarını kapatacak.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
