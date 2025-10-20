Dünya Devi Perakende Zinciri 4.606 Mağazasını 48 Saatliğine Kapatacak!
Amerika merkezli uluslararası perakende zinciri Walmart, önümüzdeki haftalarda 4.606 mağazasını toplam 48 saatliğine kapatma kararı aldı. Mega perakendeci, Şükran Günü ve Noel Günü'nde mağazalarını kapatacağını doğruladı.
Dünya devi perakendeci Walmart, 2026 yılı sonuna kadar tüm mağazalarını iki kez kapatma kararı aldı.
Şükran Günü kapanışları sebebiyle Walmart'ta son dakika alışverişi veya tatil hazırlıklarının olmayacağı da ortaya çıktı.
