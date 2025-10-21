ABD’de Şaşırtan Olay: ChatGPT’nin Verdiği Numara Loto Kazandırdı!
ChatGPT, dünyanın en çok kullanılan yapay zeka uygulamalarından biri. Siz nasıl kullanıyorsunuz bilemeyiz ama ABD'nin Michigan eyaletinde bir kadın, oldukça sıradışı bir yönteme başvurdu. Piyango oynarken yapay zekadan yardım alan kadın, lotodan tam 100 bin dolar kazandı!
Kaynak: Independent
ChatGPT'nin verdiği numaralarla loto tutturdu!
Bu olay, ChatGPT'nin piyango konusunda yardım ettiği ilk olay değil.
