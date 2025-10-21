ABD’de Şaşırtan Olay: ChatGPT’nin Verdiği Numara Loto Kazandırdı!

Independent'ın aktardığına göre, ABD'nin Michigan eyaletinde bir kadın, Powerball ikramiyesinin 1 milyar dolardan fazla olduğunu fark ettikten sonra bilet almaya karar verdi. Fakat rakamları kendi seçmek yerine ChatGPT'ye danışmak istedi. Ardından yapay zekanın verdiği numaralara uygun bileti satın aldı.

'Kazanan numaraları kontrol ettiğimde, 4 beyaz top ve Powerball'u bildiğimi gördüm ve bir şey kazanmış olmam gerektiğini anladım' diyen kadın toplamda 100 bin doların sahibi oldu! Şanslı kadın, lotodan kazandığı parayla evinin borcunu ödemeyi ve birikim yapmayı planlıyor.