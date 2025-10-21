onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
ABD’de Şaşırtan Olay: ChatGPT’nin Verdiği Numara Loto Kazandırdı!

ABD’de Şaşırtan Olay: ChatGPT’nin Verdiği Numara Loto Kazandırdı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.10.2025 - 09:21

ChatGPT, dünyanın en çok kullanılan yapay zeka uygulamalarından biri. Siz nasıl kullanıyorsunuz bilemeyiz ama ABD'nin Michigan eyaletinde bir kadın, oldukça sıradışı bir yönteme başvurdu. Piyango oynarken yapay zekadan yardım alan kadın, lotodan tam 100 bin dolar kazandı!

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ChatGPT'nin verdiği numaralarla loto tutturdu!

ChatGPT'nin verdiği numaralarla loto tutturdu!

Independent'ın aktardığına göre, ABD'nin Michigan eyaletinde bir kadın, Powerball ikramiyesinin 1 milyar dolardan fazla olduğunu fark ettikten sonra bilet almaya karar verdi. Fakat rakamları kendi seçmek yerine ChatGPT'ye danışmak istedi. Ardından yapay zekanın verdiği numaralara uygun bileti satın aldı. 

'Kazanan numaraları kontrol ettiğimde, 4 beyaz top ve Powerball'u bildiğimi gördüm ve bir şey kazanmış olmam gerektiğini anladım' diyen kadın toplamda 100 bin doların sahibi oldu! Şanslı kadın, lotodan kazandığı parayla evinin borcunu ödemeyi ve birikim yapmayı planlıyor.

'Google bana bunun 50 bin dolarlık bir ödül olduğunu söyledi, ben de bunu kazandığımı düşündüm. Ancak Michigan Piyango hesabıma girdiğimde biletime Power Play'i eklediğimi ve aslında 100 bin dolar kazandığımı fark ettim! Kocamla gözlerimize inanamadık.' 

Bu olay, ChatGPT'nin piyango konusunda yardım ettiği ilk olay değil.

Bu olay, ChatGPT'nin piyango konusunda yardım ettiği ilk olay değil.

Daha önce de Kuzey Karolina’da molasında ChatGPT'nin yardımıyla piyango bileti alan bir market çalışanı, vardiyasını bitirdiğinde artık çok daha zengindi! 5 dolara aldığı bilet bir anda 200 bin dolarlık büyük ikramiyeye dönüştü.

Illinois'daki Kendall County'den bir adam da Şanslı Gün Loto çekilişinde 5 numarayı tutturmuş ve 550 bin dolar kazanmıştı. 

Ne dersiniz, sizce denenir mi? 

Fakat şimdiden uyaralım, yatırım tavsiyesi değildir :)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın