Kombi Ustası Açıkladı: Kombiyi Geceleri Kapatmak Enerji Tasarrufu Sağlıyor mu?

Ekim ayının sonuna doğru havalar iyiden iyiye soğumaya başladı! Birkaç kentimizde kar yağışı bile yaşanırken çoğu hanede kombiler de açıldı. Fakat vatandaşlar henüz kış tam anlamıyla gelmeden bile doğalgaz faturasının derdine düştü. Vatandaşlarımız verimli ısınma yöntemlerini ve nasıl tasarruf edebileceklerini araştırıyor. Bu noktada cevabı en merak edilen soru ise 'Kombiyi sürekli açık bırakmak mı yoksa geceleri kapatmak mı daha ekonomik?”

Bu soruya en net cevap ise kombi ustasından geliyor.

Bakalım geceleri kombiyi kapatmak tasarruf sağlıyor mu?