Kombi Ustası Açıkladı: Kombiyi Geceleri Kapatmak Enerji Tasarrufu Sağlıyor mu?

Dilara Bağcı Peker
20.10.2025 - 10:22

Ekim ayının sonuna doğru havalar iyiden iyiye soğumaya başladı! Birkaç kentimizde kar yağışı bile yaşanırken çoğu hanede kombiler de açıldı. Fakat vatandaşlar henüz kış tam anlamıyla gelmeden bile doğalgaz faturasının derdine düştü. Vatandaşlarımız verimli ısınma yöntemlerini ve nasıl tasarruf edebileceklerini araştırıyor. Bu noktada cevabı en merak edilen soru ise 'Kombiyi sürekli açık bırakmak mı yoksa geceleri kapatmak mı daha ekonomik?”

Bu soruya en net cevap ise kombi ustasından geliyor. 

Bakalım geceleri kombiyi kapatmak tasarruf sağlıyor mu?

Geceleri kombiyi kapatanlardan mısınız?

Kış ayları tam anlamıyla gelmeden soğukları geldi. Bir yanda kar yağışları etkili olurken vatandaşlar da kombileri açtı. Doğalgaz faturasında tasarruf etmek isteyenler ise çeşitli yöntemlere başvuruyor. 

Bu yöntemlerden bir tanesi de geceleri yatarken kombiyi kapatmak. Böylece kombinin boş yere çalışmayacağı, enerji tasarrufu sağlanacağı düşünülüyor. Ayrıca kullanılmayan odalar varsa buraların petekleri de tamamen kapatılıyor. 

Peki bu uygulamalar gerçekten tasarruf sağlıyor mu?

Kombi ustasına göre, kombiyi tamamen kapatmak aslında enerji tasarrufu sağlamıyor, tam tersine daha fazla enerji tüketilmesine sebep oluyor.

Kombi kapatıldığında ortam hızla soğuyor. Özellikle gece, güneş ışınlarının da etkisi olmadığı için evler ulaştığı ısıyı kaybediyor. Ertesi gün kombi yeniden çalıştırıldığında, cihaz daha fazla enerji harcıyor. Usta, “Kombiyi hiç kapatmadan, düşük bir sıcaklıkta çalışır halde bırakmak en doğru yöntemdir.' diyor. 

Kombiyi geceleri kapatmak yerine düşük bir sıcaklıkta çalışır halde bırakarak evinizde dengeli bir ısınma sağlayabilir ve daha az doğalgaz tüketebilirsiniz. Ayrıca bu yöntemle kombinizin de ömrünü uzatmış olacaksınız.

Peki bir odanın peteğini kapatmak enerji tasarrufu sağlar mı?

Bu sorunun cevabı da hayır. Kombinin verimli çalışması için ısı dağılımının evin içerisinde dengeli olması gerekiyor. Eğer bir odanın peteğini tamamen kapatıp bir odanın peteğini son ayarda çalıştırırsanız ısıyı dengelememiş ve enerji tasarrufu sağlamamış olursunuz. Bunun yerine bir odayı 20, bir odayı 18, diğer odaları ise 22 derecede çalıştırabilirsiniz.

