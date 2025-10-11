Kış Gelmeden Deneyin: Alüminyum Folyoyla Evinizi Daha Hızlı Isıtabilirsiniz

Her ne kadar etkili bir yöntem olsa da alüminyum folyonun verimi evin yapısına göre değişebilir. İyi yalıtılmış bir binada fark çok belirgin olmayabilir. Ancak dış duvarları soğuk, eski yapılarda yaşayanlar için bu yöntem oldukça fark yaratabiliyor.

Isıyı geri yansıtan yüzeyin parlak ve temiz olması önemli. Zamanla matlaşan ya da oksitlenen folyolar ısı yansıtma kapasitesini kaybedebilir. Bu nedenle uzun süre kullanılan folyoların yenilenmesi tavsiye ediliyor.