IQ'su Einstein'dan Bile Yüksek! Dünyanın En Zeki Kadını ile Tanışın

Henüz 10 yaşındayken yapılan Stanford-Binet testinde öyle bir sonuç aldı ki ölçüm skalası neredeyse bozuldu. Zihinsel yaşı 23 olarak kaydedildi. Bu olağanüstü skor, yıllar sonra Guinness Rekorlar Kitabı’na 'Dünyanın En Yüksek IQ’su' olarak geçti.

Ancak çocukluğunda kimse bu zekanın üzerine düşmedi. Vos Savant, sıradan bir ailede büyüdü, genç yaşta evlendi, çocuk sahibi oldu ve hayatını sessizce sürdürdü. Onun için dahilik laboratuvarlarda değil, yaşamın içinde kendini göstermeye başlamıştı.