IQ'su Einstein'dan Bile Yüksek! Dünyanın En Zeki Kadını ile Tanışın
Sıradan bir insanın IQ seviyesi 85 ila 115 arasındadır. Ancak öyle bir insan var ki, 228 puan alarak dünyanın en zeki insanı ünvanına erişmiş. Öyle ki adı, sahip olduğu yüksek IQ seviyesi nedeniyle Guinness Dünya Rekorları’nda onur listesinde yer alıyor. Bu kişi Marilyn vos Savant’dan başkası değil.
Marilyn vos Savant, 1946’da Missouri’de dünyaya geldi.
1980’lerde Parade dergisinde yayımlanan bir yazı hayatını tamamen değiştirdi.
Vos Savant, Guinness rekoruyla elde ettiği ünvanın ardından medya ilgisinin merkezine yerleşti.
