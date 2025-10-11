onedio
IQ'su Einstein'dan Bile Yüksek! Dünyanın En Zeki Kadını ile Tanışın

IQ'su Einstein'dan Bile Yüksek! Dünyanın En Zeki Kadını ile Tanışın

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.10.2025 - 10:41

Sıradan bir insanın IQ seviyesi 85 ila 115 arasındadır. Ancak öyle bir insan var ki, 228 puan alarak dünyanın en zeki insanı ünvanına erişmiş. Öyle ki adı, sahip olduğu yüksek IQ seviyesi nedeniyle Guinness Dünya Rekorları’nda onur listesinde yer alıyor. Bu kişi Marilyn vos Savant’dan başkası değil. 

Gelin bakalım!

Marilyn vos Savant, 1946'da Missouri'de dünyaya geldi.

Marilyn vos Savant, 1946’da Missouri’de dünyaya geldi.

Henüz 10 yaşındayken yapılan Stanford-Binet testinde öyle bir sonuç aldı ki ölçüm skalası neredeyse bozuldu. Zihinsel yaşı 23 olarak kaydedildi. Bu olağanüstü skor, yıllar sonra Guinness Rekorlar Kitabı’na 'Dünyanın En Yüksek IQ’su' olarak geçti.

Ancak çocukluğunda kimse bu zekanın üzerine düşmedi. Vos Savant, sıradan bir ailede büyüdü, genç yaşta evlendi, çocuk sahibi oldu ve hayatını sessizce sürdürdü. Onun için dahilik laboratuvarlarda değil, yaşamın içinde kendini göstermeye başlamıştı.

1980'lerde Parade dergisinde yayımlanan bir yazı hayatını tamamen değiştirdi.

1980’lerde Parade dergisinde yayımlanan bir yazı hayatını tamamen değiştirdi.

Okurların ilgisi o kadar fazlaydı ki dergi, ona düzenli bir köşe teklif etti. 'Ask Marilyn' adı verilen bu köşede mantık sorularına yanıtlar veriyor, bilimsel konuları sade bir dille anlatıyordu.

Bir gün kendisine gelen 'Monty Hall Problemi' sorusuna verdiği yanıt, binlerce mektup ve öfke dolu eleştiriyle karşılandı. Akademisyenler bile onu yanlış ilan etti. Ancak yıllar sonra herkes Marilyn’in haklı olduğunu kabul etti. Böylece sadece zekasıyla değil, düşüncesinin doğruluğuna duyduğu inançla da hatırlanmaya başladı.

Vos Savant, Guinness rekoruyla elde ettiği ünvanın ardından medya ilgisinin merkezine yerleşti.

Vos Savant, Guinness rekoruyla elde ettiği ünvanın ardından medya ilgisinin merkezine yerleşti.

Kapaklarda yer aldı, televizyon programlarına çıktı. Ancak 'dünyanın en zeki kadını' etiketi zamanla bir baskıya dönüştü. İnsanlar ondan her konuda üstünlük bekliyor, hata yapmasını kaldıramıyordu.

O ise tüm bu beklentilere rağmen sade bir hayat yaşamayı tercih etti. Kocası, yapay kalp mucidi Robert Jarvik ile birlikte medyadan uzak durdu. Yazmaya, düşünmeye ve üretmeye devam etti.

Marilyn vos Savant, yıllar boyunca IQ testlerinin zekayı ölçmek için yetersiz olduğunu savundu. Ona göre gerçek zeka; analitik düşünme, öğrenme isteği ve merakı sürdürme yeteneğiydi. Bugün kendisi hala 'dünyanın en zeki kadını' olarak anılıyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
