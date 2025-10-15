İki Yıl Bedava Yemek Yedi: Japon Adamın Akıllara Ziyan Sipariş Yöntemi
Sosyal medyanın gündeminde bugün, tam 124 sahte hesapla bir yemek platformunu dolandıran ve adeta açık büfedeymiş gibi yıllarca bedava yemek yiyen bir adam var. Japonya’da yaşayan işsiz bir kişi, büyük bir yemek teslimat platformunun iade politikasındaki bir güvenlik açığını istismar ederek iki yıl boyunca 1.000’den fazla ücretsiz yemek siparişi verdiği gerekçesiyle tutuklandı.
Yetkililer, 38 yaşındaki Takuya Higashimoto'yu, bir yemek dağıtım hizmetinden 1.095 sipariş verdiği ve 3.7 milyon yen'i (yaklaşık 24.000 ABD Doları) aşan zarara neden olduğu gerekçesiyle Ekim ayı başında gözaltına aldı.
Yetkililer, birkaç yıldır işsiz olan Higashimoto’nun Nisan 2023’ten bu yana dolandırıcılık faaliyetlerini yürütmek için platformda tam 124 farklı hesap işlettiğini açıkladı.
Olay, Çin ve Japonya'da büyük yankı uyandırdı.
