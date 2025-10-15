onedio
article/share
İki Yıl Bedava Yemek Yedi: Japon Adamın Akıllara Ziyan Sipariş Yöntemi

Ömer Faruk Kino
15.10.2025 - 15:19

Sosyal medyanın gündeminde bugün, tam 124 sahte hesapla bir yemek platformunu dolandıran ve adeta açık büfedeymiş gibi yıllarca bedava yemek yiyen bir adam var. Japonya’da yaşayan işsiz bir kişi, büyük bir yemek teslimat platformunun iade politikasındaki bir güvenlik açığını istismar ederek iki yıl boyunca 1.000’den fazla ücretsiz yemek siparişi verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Kaynak: SCMP

Kaynak: https://www.scmp.com/news/people-cult...
Yetkililer, 38 yaşındaki Takuya Higashimoto'yu, bir yemek dağıtım hizmetinden 1.095 sipariş verdiği ve 3.7 milyon yen'i (yaklaşık 24.000 ABD Doları) aşan zarara neden olduğu gerekçesiyle Ekim ayı başında gözaltına aldı.

Higashimoto’nun yöntemi son derece planlı ve sistematikti. Teslimat platformunda temassız teslimat seçeneğini tercih ediyor, ardından da siparişin kendisine ulaşmadığını iddia ederek uygulama üzerinden yanlış bildirimde bulunuyordu. Bu sayede, aslında teslim edilen her siparişin parasını geri almayı başarıyordu.

Higashimoto'nun son dolandırıcılıklarından biri 30 Temmuz’da gerçekleşti. Higashimoto, Demae-can adlı yemek teslimat uygulamasında sahte bir isim ve adresle yeni bir hesap açtı. Sipariş ettiği dondurma ve tavuk biftekler sorunsuz şekilde teslim edilmesine rağmen, uygulamanın sohbet özelliğini kullanarak yiyeceklerin gelmediğini öne sürdü ve bu sayede aynı gün 16.000 yen (yaklaşık 105 ABD doları) tutarında iade aldı.

Yetkililer, birkaç yıldır işsiz olan Higashimoto’nun Nisan 2023’ten bu yana dolandırıcılık faaliyetlerini yürütmek için platformda tam 124 farklı hesap işlettiğini açıkladı.

Tespit edilmemek için çok sayıda ön ödemeli cep telefonu kartı satın alıyor, sahte isim ve adreslerle hesaplar açıyor ve genellikle birkaç gün içinde hesaplarını iptal ederek izini kaybettiriyordu. Polise verdiği ifadede Higashimoto, “Önce sadece gerçekten de işe yaracak mı görmek istemiştim. Ancak bedava yemeklerin tadını alınca kendimi durdumadam,” diyerek suçunu itiraf etti.

Olayın ardından yemek platformunun yetkilileri, kimlik doğrulama süreçlerini güçlendireceklerini ve şüpheli ticari faaliyetleri tespit etmek için yeni bir uyarı sistemi devreye alacaklarını duyurdu.

Olay, Çin ve Japonya'da büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar adamın zekasını överken, bazıları da platformun gevşek iade politikalarını eleştirdi.

Benzer bir vaka geçen yıl Çin’in Jiangsu eyaletinde yaşanmıştı. Üç kişi, bir yemek teslimat uygulamasında siparişlerin ulaşmadığını iddia ederek iade almış ve sadece 19 yuan (yaklaşık 3 dolar) ile bir ay boyunca geçinmişti. Ancak daha sonra yerel polis tarafından cezalandırılmışlardı.

