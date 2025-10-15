İki Yıl Bedava Yemek Yedi: Japon Adamın Akıllara Ziyan Sipariş Yöntemi

Higashimoto’nun yöntemi son derece planlı ve sistematikti. Teslimat platformunda temassız teslimat seçeneğini tercih ediyor, ardından da siparişin kendisine ulaşmadığını iddia ederek uygulama üzerinden yanlış bildirimde bulunuyordu. Bu sayede, aslında teslim edilen her siparişin parasını geri almayı başarıyordu.

Higashimoto'nun son dolandırıcılıklarından biri 30 Temmuz’da gerçekleşti. Higashimoto, Demae-can adlı yemek teslimat uygulamasında sahte bir isim ve adresle yeni bir hesap açtı. Sipariş ettiği dondurma ve tavuk biftekler sorunsuz şekilde teslim edilmesine rağmen, uygulamanın sohbet özelliğini kullanarak yiyeceklerin gelmediğini öne sürdü ve bu sayede aynı gün 16.000 yen (yaklaşık 105 ABD doları) tutarında iade aldı.