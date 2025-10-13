onedio
100 Çocuk vs. 10 Güçlü Adam: MrBeast'in Yeni Yarışmasındaki Sonuç Herkesi Şaşırttı

100 Çocuk vs. 10 Güçlü Adam: MrBeast'in Yeni Yarışmasındaki Sonuç Herkesi Şaşırttı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.10.2025 - 15:50

YouTube'un özgün içerik denilince akıllara ilk gelen ismi MrBeast, yine ilginç bir videoya imza attı. Dünyaca ünlü YouTuber isim, dünyanın en güçlü 10 adamını 100 çocukla halat çekme yarışmasında kapıştırdı. Sonuç ise tahmin ettiğimizden farklı oldu. 👀👇

YouTube'a içerik üretmek denilince onun için akan sular duruyor: MrBeast, yine ilginç bir formatla izleyici karşısına çıktı.

YouTube'a içerik üretmek denilince onun için akan sular duruyor: MrBeast, yine ilginç bir formatla izleyici karşısına çıktı.

MrBeast, yine sınırları zorlayan bir deneye imza attı. Dünyanın en güçlü 10 adamını, tam 100 çocukla halat çekme yarışmasında karşı karşıya getirdi. Başta herkes kazananın kim olacağını tahmin ettiğini sandı ama sonuç hiç de beklenildiği gibi olmadı.

Dev kaslara ve inanılmaz güçlerine rağmen, güçlü adamlar çocukların stratejisi ve takım ruhu karşısında zor anlar yaşadı.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
