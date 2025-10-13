100 Çocuk vs. 10 Güçlü Adam: MrBeast'in Yeni Yarışmasındaki Sonuç Herkesi Şaşırttı

MrBeast, yine sınırları zorlayan bir deneye imza attı. Dünyanın en güçlü 10 adamını, tam 100 çocukla halat çekme yarışmasında karşı karşıya getirdi. Başta herkes kazananın kim olacağını tahmin ettiğini sandı ama sonuç hiç de beklenildiği gibi olmadı.