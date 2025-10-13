Nafakadan mı Kaçıyor? Dünyaca Ünlü Şarkıcı Akon'un Banka Hesabındaki Para Miktarı Herkesi Şaşırttı

Thiam, bu talebini savunurken, Akon’un müzik kariyeri, gayrimenkul yatırımları ve Akon Lighting Africa projesi de dahil olmak üzere devasa iş imparatorluğunun oluşmasında kendi katkısının büyük olduğunu vurguluyor.

Öte yandan dava sürecinde ortaya çıkan belgeler, Akon’un kişisel mali durumunun oldukça karmaşık olduğunu gösterdi. Bildirilen servetinin 60 milyon doların üzerinde olmasına rağmen, çoğu varlığının annesinin adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Bazı hukuk uzmanları bunun Akon’un tazminat yükünü azaltmak için bilinçli bir hamle olabileceğini söylüyor; bazıları ise sanatçının gerçekten nakit sıkıntısı çekiyor olabileceğini öne sürüyor.