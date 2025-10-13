onedio
Nafakadan mı Kaçıyor? Dünyaca Ünlü Şarkıcı Akon'un Banka Hesabındaki Para Miktarı Herkesi Şaşırttı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.10.2025 - 13:03

Dünyaca ünlü R&B yıldızı Akon, 29 yıllık evliliğini noktalarken herkesi şaşırtan bir boşanma süreciyle gündemde. Eşi Tomeka Thiam, Akon’dan tam 100 milyon Euro tazminat talep etti. Ancak dava sırasında ortaya çıkan bir detay ortalığı karıştırdı: Akon’un hesabında sadece 10 bin dolar vardı. Bu durum hem hayranlarını hem de magazin dünyasını şaşkına çevirdi. Üstelik işin aslı, sandığınızdan çok daha basit...  👇

Kaynak: Tribune

Kaynak: https://tribune.com.pk/story/2572014/...
Dünyaca ünlü R&B yıldızı Akon'un eşi Tomeka Thiam, boşanma sürecinde 100 milyon Euro’luk tazminat talebinde bulundu.

Thiam, bu talebini savunurken, Akon’un müzik kariyeri, gayrimenkul yatırımları ve Akon Lighting Africa projesi de dahil olmak üzere devasa iş imparatorluğunun oluşmasında kendi katkısının büyük olduğunu vurguluyor.

Öte yandan dava sürecinde ortaya çıkan belgeler, Akon’un kişisel mali durumunun oldukça karmaşık olduğunu gösterdi. Bildirilen servetinin 60 milyon doların üzerinde olmasına rağmen, çoğu varlığının annesinin adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Bazı hukuk uzmanları bunun Akon’un tazminat yükünü azaltmak için bilinçli bir hamle olabileceğini söylüyor; bazıları ise sanatçının gerçekten nakit sıkıntısı çekiyor olabileceğini öne sürüyor.

Bu gelişme sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kullanıcılar, dünya çapında üne sahip bir sanatçının hesabında nasıl bu kadar az nakit olabileceğini tartışıyor. Aile hukuku uzmanları ise, Akon’un servetinin büyük kısmının kendi adına kayıtlı olmamasının boşanma sürecini iyice karmaşıklaştırabileceğini söylüyor. 'Varlıklar hukuken onun kontrolünde değilse, tazminat hesaplamak oldukça zorlaşır,' diyen bir uzman, davanın uzun sürebileceğine dikkat çekti.

Şu ana kadar ne Akon ne de temsilcileri, devam eden davayla ilgili kamuoyuna açıklama yapmış değil. Bu durum, davayı hem müzik dünyasında hem de sosyal medyada yakından takip edenler için büyük bir merak konusu haline getirdi.

