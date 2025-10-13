Nafakadan mı Kaçıyor? Dünyaca Ünlü Şarkıcı Akon'un Banka Hesabındaki Para Miktarı Herkesi Şaşırttı
Kaynak: https://tribune.com.pk/story/2572014/...
Dünyaca ünlü R&B yıldızı Akon, 29 yıllık evliliğini noktalarken herkesi şaşırtan bir boşanma süreciyle gündemde. Eşi Tomeka Thiam, Akon’dan tam 100 milyon Euro tazminat talep etti. Ancak dava sırasında ortaya çıkan bir detay ortalığı karıştırdı: Akon’un hesabında sadece 10 bin dolar vardı. Bu durum hem hayranlarını hem de magazin dünyasını şaşkına çevirdi. Üstelik işin aslı, sandığınızdan çok daha basit... 👇
Kaynak: Tribune
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyaca ünlü R&B yıldızı Akon'un eşi Tomeka Thiam, boşanma sürecinde 100 milyon Euro’luk tazminat talebinde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu gelişme sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın