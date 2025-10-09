'Friends'in Rachel'ı Jennifer Aniston Neden Hiç Çocuk Sahibi Olmadığını İlk Kez Açıkladı
56 yaşındaki Friends ikonu Jennifer Aniston, Harper's Bazaar UK'nin Kasım sayısında, “bencil bir işkolik olduğu” gerekçesiyle anne olmak istemediği yönündeki yanlış iddialar hakkında ilk kez açıklama yaptı. 'Hikayemi bilmiyorlar' diyen Aniston, niçin hiç çocuk sahibi olmadığını açıkladı.
Friends’teki Rachel karakteriyle gönüllerimize taht kuran Jennifer Aniston, bugüne kadar çocuk sahibi olamamasının nedenini “yaşadığı tıbbi sorunlar” olarak açıkladı.
“Bu kimseyi ilgilendirmez. Ama bir noktada, bunu duymazdan gelmek imkansız hale geliyor; ‘bencil ve işkolik olduğum için çocuk sahibi olamayacağım, bir ailem olmayacak’ gibi iddialar...”
2022’de Aniston, tüp bebek tedavisini denediğini ama başarılı olamadığını ve yıllar önce yumurtalarını dondurmuş olmayı dilediğini açık yüreklilikle paylaştı.
