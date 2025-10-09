onedio
'Friends'in Rachel'ı Jennifer Aniston Neden Hiç Çocuk Sahibi Olmadığını İlk Kez Açıkladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 14:25

56 yaşındaki Friends ikonu Jennifer Aniston, Harper's Bazaar UK'nin Kasım sayısında, “bencil bir işkolik olduğu” gerekçesiyle anne olmak istemediği yönündeki yanlış iddialar hakkında ilk kez açıklama yaptı. 'Hikayemi bilmiyorlar' diyen Aniston, niçin hiç çocuk sahibi olmadığını açıkladı.

Friends’teki Rachel karakteriyle gönüllerimize taht kuran Jennifer Aniston, bugüne kadar çocuk sahibi olamamasının nedenini “yaşadığı tıbbi sorunlar” olarak açıkladı.

Benim hikayemi bilmiyorlardı, ya da son 20 yıldır bir aile kurabilmek için neler yaşadığımı bilmiyorlardı; çünkü ben tıbbi sorunlarımı paylaşmak için dışarı çıkıp anlatmaya can atmıyorum.

Aniston, basının uzun süredir anne olmama gerekçesi olarak “yoğun çalışma temposunu” öne sürdüğünü, ancak bunun gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“Bu kimseyi ilgilendirmez. Ama bir noktada, bunu duymazdan gelmek imkansız hale geliyor; ‘bencil ve işkolik olduğum için çocuk sahibi olamayacağım, bir ailem olmayacak’ gibi iddialar...”

Ancak Aniston yaşlandıkça, “yanlış iddiaları düzeltme” ihtiyacını daha az hissettiğini söyledi.

Haber döngüsü o kadar hızlı ki, her şey hemen unutulup gidiyor. Elbette, adalet duygusu hissettiğim zamanlar da oluyor; doğru olmayan bir şey söylendiğinde ve bunu düzeltmem gerektiğinde. Sonra düşünüyorum, gerçekten gerekli mi? Ailem gerçeği biliyor, arkadaşlarım gerçeği biliyor.

2022’de Aniston, tüp bebek tedavisini denediğini ama başarılı olamadığını ve yıllar önce yumurtalarını dondurmuş olmayı dilediğini açık yüreklilikle paylaştı.

Jennifer, 2000-2005 yılları arasında aktör Brad Pitt ile evliydi. Ancak Pitt, Mr. & Mrs. Smith filminin setinde Angelina Jolie ile tanıştıktan sonra çift yollarını ayırdı.

30’lu ve 40’lı yaşlarımda gerçekten zor bir dönemden geçtim. Ama bu süreç olmasaydı, bugün olduğum kişi olamazdım. Hamile kalmaya çalışıyordum. Yıllar boyunca sürekli spekülasyonlarla karşılaştım… Çok zordu. Tüp bebek (IVF) tedavisi gördüm, Çin çayları içtim, aklınıza ne gelirse denedim. Her yolu denedim.

