onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Ara Beni Lütfen: Hayatının Aşkını Bulmak İçin Reklam Panosu Kiralayan Kadın

Ara Beni Lütfen: Hayatının Aşkını Bulmak İçin Reklam Panosu Kiralayan Kadın

ilişki
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.10.2025 - 14:55

Hayatının aşkı onu bulmayınca, kendi aşkını bulmaya karar veren kadının bulduğu çözüm adeta akıllara durgunluk verdi! 42 yaşındaki Kaliforniyalı kadın, aşkını ilan etmeyi reklam panolarına taşımakta çareyi buldu.

Buyurun detaylara 👇

Kaynak: https://nypost.com/2025/09/26/lifesty...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaliforniya’nın Bay Area böglesinde yaşayan Lisa Catalano, aşkı bulmak için sınırları zorluyor.

Kaliforniya’nın Bay Area böglesinde yaşayan Lisa Catalano, aşkı bulmak için sınırları zorluyor.

42 yaşındaki Catalano, yol boyunca bir düzine dijital billboard kiralayarak hayatının aşkını bulmaya çalışıyor.

“Bu bir şaka değil, ciddi bir iş” diyor Catalano gülerek. “Sadece hayatımın aşkını bulmak istiyorum ve artık beklemeye tahammülüm yok.” diyen Catalano'nun reklam kampanyası, Santa Clara’dan San Francisco’ya uzanan 45 millik bir alanı kapsıyor.

Billboardlar, Catalano gibi gerçek aşkı arayanlar erkekleri onun kişisel arkadaşlık sitesine yönlendiriyor.

Aradığı eşi bulmak için küçük bir servet harcayan Lisa Catalano, aşk sınır tanımaz sözünü bir kere daha hatırlattı.

Aradığı eşi bulmak için küçük bir servet harcayan Lisa Catalano, aşk sınır tanımaz sözünü bir kere daha hatırlattı.

Billboard ücretleri talep ve zaman dilimine göre değişiyor, yani bazı saatler daha pahalı. Catalano, ayrıca görünürlüğünü artırmak için bazı taksilerin üstüne de reklam veriyor.

Catalonu'nun bu aşk arayışı sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar, Catalano’yu “delice” ve “hayalperest” olarak nitelendiriyor. Ama o, önceki başarısız ilişkileri ve flört uygulamalarındaki hayal kırıklıklarından sonra bu yöntemi benimsemekten utanmıyor.

“Artık zamanı geldi. Kendimi ortaya koyuyorum ve aşkımı bulmak istiyorum,” diyor Catalano.

Catalano bu durumda yalnız değil: ABD’de giderek daha fazla kişi, aşkı bulmak için cüzdanını açıyor.

Catalano bu durumda yalnız değil: ABD’de giderek daha fazla kişi, aşkı bulmak için cüzdanını açıyor.

Daha önce Tiktok içerik üreticisi Eve Tilley-Coulson, aşkına kavuşmak için 5.000 dolarlık ödül teklif ettiğini söylemişti. New Jersey’den Mohamed Ibrahim ise Times Square’de billboardlar kiralayarak hayatının aşkını arıyordu.

Kısacası, reklamlarda ürün tanıtırcasına ilişki durumu paylaşmak gün geçtikçe moda olmaya başlıyor. Peki insanlar gerçek aşkı bulmak için daha ne yapacak? Yorumlarınızı bekliyoruz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın