Ara Beni Lütfen: Hayatının Aşkını Bulmak İçin Reklam Panosu Kiralayan Kadın

Billboard ücretleri talep ve zaman dilimine göre değişiyor, yani bazı saatler daha pahalı. Catalano, ayrıca görünürlüğünü artırmak için bazı taksilerin üstüne de reklam veriyor.

Catalonu'nun bu aşk arayışı sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar, Catalano’yu “delice” ve “hayalperest” olarak nitelendiriyor. Ama o, önceki başarısız ilişkileri ve flört uygulamalarındaki hayal kırıklıklarından sonra bu yöntemi benimsemekten utanmıyor.

“Artık zamanı geldi. Kendimi ortaya koyuyorum ve aşkımı bulmak istiyorum,” diyor Catalano.