Ara Beni Lütfen: Hayatının Aşkını Bulmak İçin Reklam Panosu Kiralayan Kadın
Kaynak: https://nypost.com/2025/09/26/lifesty...
Hayatının aşkı onu bulmayınca, kendi aşkını bulmaya karar veren kadının bulduğu çözüm adeta akıllara durgunluk verdi! 42 yaşındaki Kaliforniyalı kadın, aşkını ilan etmeyi reklam panolarına taşımakta çareyi buldu.
Buyurun detaylara 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaliforniya’nın Bay Area böglesinde yaşayan Lisa Catalano, aşkı bulmak için sınırları zorluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aradığı eşi bulmak için küçük bir servet harcayan Lisa Catalano, aşk sınır tanımaz sözünü bir kere daha hatırlattı.
Catalano bu durumda yalnız değil: ABD’de giderek daha fazla kişi, aşkı bulmak için cüzdanını açıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın