İlişkilerde Dikkat Etmeniz Gereken Bir Yeni Tehlike Sinyali: Kuru Dilencilik
Kaynak: https://www.ladbible.com/news/health/...
Love bombing, gaslighting, ghosting… Nihayetinde de işte, kara toprak. Bugün sizleri, ilişkilerde sıkça kullanılan bir manipülasyon yöntemi olan 'dry begging' (kuru dilencilik) hakkında uyarmaya geldik. Peki nedir bu 'kuru dilencilik'?
Buyurun detaylara. 👇
“Dry begging” yani kuru dilencilik, aslında direkt olarak bir şey istemeden, ima ederek karşı taraftan talepte bulunma yöntemine verilen isim.
Bunu yapan kişiyi anlamanın yollarından biri, konuşma tarzına dikkat etmekten geçiyor.
"Bunu fark etmek" zor diye hayıflanmayın: Aslında sağlıklı iletişim ile dry begging arasındaki fark gayet açık.
"Bu, o kadar da kötü bir şey değil" diyenleriniz varsa: Bu davranışın ilişkilerde tehlikeli olmasının nedeni, iletişimi manipülasyona dayalı hale getirmesi.
