onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
İlişkilerde Dikkat Etmeniz Gereken Bir Yeni Tehlike Sinyali: Kuru Dilencilik

İlişkilerde Dikkat Etmeniz Gereken Bir Yeni Tehlike Sinyali: Kuru Dilencilik

ilişki
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 12:42

Love bombing, gaslighting, ghosting… Nihayetinde de işte, kara toprak. Bugün sizleri, ilişkilerde sıkça kullanılan bir manipülasyon yöntemi olan 'dry begging' (kuru dilencilik) hakkında uyarmaya geldik. Peki nedir bu 'kuru dilencilik'? 

Buyurun detaylara. 👇

Kaynak: https://www.ladbible.com/news/health/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Dry begging” yani kuru dilencilik, aslında direkt olarak bir şey istemeden, ima ederek karşı taraftan talepte bulunma yöntemine verilen isim.

“Dry begging” yani kuru dilencilik, aslında direkt olarak bir şey istemeden, ima ederek karşı taraftan talepte bulunma yöntemine verilen isim.

Mesela kişi, “Ya yeni telefonum bozuldu, ne yapacağımı bilmiyorum” diyerek aslında karşı tarafın ona telefon almasını ya da yardım etmesini bekler. Yani açık açık “Bana telefon alır mısın?” demez; ama mağduriyetini sürekli dile getirerek, karşı tarafın kendi kendine yardım etmeye yönelmesini sağlar.

Bunu yapan kişiyi anlamanın yollarından biri, konuşma tarzına dikkat etmekten geçiyor.

Bunu yapan kişiyi anlamanın yollarından biri, konuşma tarzına dikkat etmekten geçiyor.

Örneğin, “Ah keşke benim de böyle bir arabam olsaydı” ya da “Bugün dışarıda yemek yesek çok güzel olurdu ama cüzdanımda para kalmadı” gibi sözler, aslında dolaylı bir beklentiyi yansıtır. 

Burada kişi, direkt açık bir iletişim kurarak istemek yerine karşı tarafta suçluluk ya da merhamet duygusu uyandırarak sonuca ulaşmayı hedefler.

"Bunu fark etmek" zor diye hayıflanmayın: Aslında sağlıklı iletişim ile dry begging arasındaki fark gayet açık.

"Bunu fark etmek" zor diye hayıflanmayın: Aslında sağlıklı iletişim ile dry begging arasındaki fark gayet açık.

Sağlıklı iletişimde kişi ihtiyaçlarını net bir şekilde ifade eder: “Beni şuraya bırakabilir misin?” ya da “Bu konuda desteğine ihtiyacım var” gibi

Dry begging’de ise doğrudan bir talep yerine ima vardır. Böylece isteyen kişi, “Aslında ben istemedim, o kendi istedi” diyerek sorumluluğu üzerinden atabilir.

"Bu, o kadar da kötü bir şey değil" diyenleriniz varsa: Bu davranışın ilişkilerde tehlikeli olmasının nedeni, iletişimi manipülasyona dayalı hale getirmesi.

"Bu, o kadar da kötü bir şey değil" diyenleriniz varsa: Bu davranışın ilişkilerde tehlikeli olmasının nedeni, iletişimi manipülasyona dayalı hale getirmesi.

Sürekli ima yoluyla talepte bulunmak, karşı tarafta “vermek zorundayım” duygusu yaratır. Zamanla bu dengesizlik, ilişkinin eşitlik ilkesini zedeler ve taraflardan birinin sürekli alan, diğerinin ise sürekli veren konumuna itilmesine yol açar.

Peki anlattıklarımız tanıdık geldi mi? Benzer bir durum daha önce başınıza geldi mi? Buyurun yorumlara 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın