Hoş Geldin OKB Bebek: Dışarıdaki Kıyafetlerle Yatağa Oturunca Ne Oluyor?
Dışarıdan gelince soluklanmak için yatağınıza oturuyorsanız, size kötü bir haberimiz var...
Dışarıdaki kıyafetlerle yatağa oturmak, görünüşte masum bir alışkanlık gibi görünse de aslında birkaç açıdan olumsuz etkiler yaratabilir.
Ayrıca, dışarı kıyafetleri genellikle daha fazla kir ve yağ içerdiğinden, uzun süre cilde temas etmeleri sivilce veya tahrişi tetikleyebilir.
Çözümü basit: Gün boyu giyilen kıyafetleri yatakta çıkarmak ve mümkünse ayrı bir askıya veya dolaba koymak, kirin yatağa bulaşmasını engeller.
