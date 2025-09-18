Hoş Geldin OKB Bebek: Dışarıdaki Kıyafetlerle Yatağa Oturunca Ne Oluyor?

Dışarıdaki kıyafetlerle yatağa oturmak küçük gibi görünebilir, ancak aslında cilt sağlığınızı, uyku kalitenizi ve yatak hijyeninizi olumsuz etkileyebilir. Mikroplar, toz ve kirler çarşaflara taşınabilir, bu da tahriş, alerji veya uykusuzluk gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle “bir şey olmaz” diyip geçmek yerine, yatağa temiz ve rahat giysilerle geçmek, hem sağlığınızı hem de uyku kalitenizi korumanın en basit ve etkili yoludur. Temiz giysi ve düzenli yatak bakımı, küçük bir önlem gibi görünse de uzun vadede büyük fark yaratır.

Bizden demesi!