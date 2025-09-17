Yine mi Yanlış Yapıyoruz? Bilim İnsanları Tuvalet Kağıdını Doğru Nasıl Takmamız Gerektiğini Açıkladı
Biz hala biten tuvalet kağıdını yerine koymayanlarla uğraşırken, bilim tuvalet kağıdının doğru şekilde nasıl yerleştirilmesi gerektiğini ortaya koydu.
Buyurun çalışmanın detaylarına...
Dünyada iki tip insan vardır: Tuvalet kağıdını üstten takanlar ve alttan takanlar.
İngiltere’de yapılan araştırmalarla birlikte uzmanlar sonunda herkesin aklındaki soruya yanıt verdi.
Özellikle kadınlar, mikropların genital bölgeye taşınması açısından daha yüksek risk altında bulunuyor.
Araştırmalar ise insanların yaklaşık %70’inin hala ön yüz yöntemini tercih ettiğini gösteriyor.
Araştırmalar, arka yüz yönteminin mikropların bulaşma riskini azalttığını gösterse de, alışkanlık ve pratiklik hala çoğu kişi için önemli.
