Yine mi Yanlış Yapıyoruz? Bilim İnsanları Tuvalet Kağıdını Doğru Nasıl Takmamız Gerektiğini Açıkladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.09.2025 - 14:31

Biz hala biten tuvalet kağıdını yerine koymayanlarla uğraşırken, bilim tuvalet kağıdının doğru şekilde nasıl yerleştirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Buyurun çalışmanın detaylarına...

Kaynak: https://nypost.com/2025/06/16/science...
Dünyada iki tip insan vardır: Tuvalet kağıdını üstten takanlar ve alttan takanlar.

Üstten takanlar, kağıdın rulonun üzerinden gelmesini tercih ederek kağıdı daha hızlı ve kolay almak ister. Alttan takanlar ise kağıdın duvara yakın gelmesini sağlayarak hijyen açısından daha güvenli olduğunu savunuyor. 

Her iki yöntemin de kendine göre avantaj ve dezavantajları olsa da, bu küçük farklar evlerde uzun süredir bir tartışma konusu...

İngiltere’de yapılan araştırmalarla birlikte uzmanlar sonunda herkesin aklındaki soruya yanıt verdi.

İngiltere Leicester Üniversitesi’nden Klinik Mikrobiyoloji Profesörü Primrose Freestone, tuvalet kağıdının arka yüz olarak asılmasının daha hijyenik olduğunu açıkladı. Ön yüz yöntemi, kağıdı almak için genellikle iki el kullanılmasını gerektiriyor ve bu sırada bakterilerin ruloya bulaşma riski artıyor.

Arka yüz yöntemi ise kağıdın tek elle alınmasına imkan tanıyor. Kağıt duvara dayalı olduğu için dış yüzeye dokunmaya gerek kalmıyor; böylece mikrop geçişi ellerden kağıda veya kağıttan ellere azalıyor.

Özellikle kadınlar, mikropların genital bölgeye taşınması açısından daha yüksek risk altında bulunuyor.

Her ne kadar arka yüz yöntemi önerilse de, başka araştırmacılar bu yöntemin duvara dokunma ihtimalini artırabileceğini ve mikropların yayılmasına yol açabileceğini belirtiyor.

Araştırmalar ise insanların yaklaşık %70’inin hala ön yüz yöntemini tercih ettiğini gösteriyor.

Araştırmalar, arka yüz yönteminin mikropların bulaşma riskini azalttığını gösterse de, alışkanlık ve pratiklik hala çoğu kişi için önemli.

Uzmanlar farklı sonuçlar belirtse de günün sonunda kullanım tercihleri her zaman bireysel tecihlere bakıyor.

Günün sonunda, tuvalet kağıdının nasıl asılacağı hem hijyen bilincine hem de kişisel tercihlere bırakılmış bir konu. Yeter ki rulo bitince yerine koymayı unutmayın. 😅

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
İçerik Editörü
