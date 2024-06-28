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Gece Işığa Maruz Kalmak Diyabet Riskini Artırıyor!

Gece Işığa Maruz Kalmak Diyabet Riskini Artırıyor!

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 12:37

Flinders Üniversitesi'nde yapılan son araştırma, gece ışığa maruz kalmanın Tip 2 diyabet gelişme riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu. Detaylara içerikte devam edelim...👇

Kaynak

Kaynak: https://www.thelancet.com/journals/la...
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Flinders Üniversitesi tarafından 85.000 katılımcıyı kapsayan bir çalışma, gece ışığa maruz kalmanın tip 2 diyabet gelişme riskini %67'ye kadar artırdığını ortaya koydu.

Flinders Üniversitesi tarafından 85.000 katılımcıyı kapsayan bir çalışma, gece ışığa maruz kalmanın tip 2 diyabet gelişme riskini %67'ye kadar artırdığını ortaya koydu.

Çalışmada, katılımcıların 2013-2016 yılları arasında bir hafta boyunca bileklerine ışık sensörleri taktıkları Birleşik Krallık Biyobankası'ndan elde edilen veriler kullanılmıştır.

Gece ışığa maruz kalmak dolaşım ritimlerini bozarak insülin salgılanmasında ve glikoz metabolizmasında değişikliklere yol açar.

Gece ışığa maruz kalmak dolaşım ritimlerini bozarak insülin salgılanmasında ve glikoz metabolizmasında değişikliklere yol açar.

Bu bozulmalar vücudun kan şekeri seviyelerini düzenleme yeteneğini bozarak tip 2 diyabet riskini artırır.

13 milyon saatlik ışık sensörü verilerinin analizi, gündüz aktiviteleri ve davranışlarından bağımsız olarak, geceleri artan ışığa maruz kalmanın daha yüksek diyabet riskiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

13 milyon saatlik ışık sensörü verilerinin analizi, gündüz aktiviteleri ve davranışlarından bağımsız olarak, geceleri artan ışığa maruz kalmanın daha yüksek diyabet riskiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Bozulan dolaşım ritimleri, uyanık olunan saatlerde melatonin veya glukokortikoid seviyelerinin yükselmesine neden olarak insülin salgılanmasını azaltabilir ve glukoz üretimini teşvik edebilir.

Bozulan dolaşım ritimleri, uyanık olunan saatlerde melatonin veya glukokortikoid seviyelerinin yükselmesine neden olarak insülin salgılanmasını azaltabilir ve glukoz üretimini teşvik edebilir.

Kalıcı dengesizlik, yemek sonrası glikoz seviyelerinin yükselmesine, insülin direncine ve enflamasyona yol açabilir.

Çalışma, vardiyalı çalışma ve düzensiz uyku düzeni gibi yaşam tarzı faktörlerini hesaba katmış ve yine de gece ışığa maruz kalmanın önemli sağlık riskleri olduğunu ortaya koymuştur.

Çalışma, vardiyalı çalışma ve düzensiz uyku düzeni gibi yaşam tarzı faktörlerini hesaba katmış ve yine de gece ışığa maruz kalmanın önemli sağlık riskleri olduğunu ortaya koymuştur.

Sağlıklı dolaşım ritimlerini korumak ve diyabet riskini azaltmak için gece 12:30 ile sabah 6:00 arasında ışığa maruz kalmanın sınırlandırılması önerilmektedir.

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Başyazar Andrew Phillips, geceleri ışığa maruz kalmayı azaltmanın ve karanlık bir ortam sağlamanın tip 2 diyabetin başlamasını önlemek veya geciktirmek için etkili ve düşük maliyetli bir yöntem olabileceğini öne sürüyor.

Başyazar Andrew Phillips, geceleri ışığa maruz kalmayı azaltmanın ve karanlık bir ortam sağlamanın tip 2 diyabetin başlamasını önlemek veya geciktirmek için etkili ve düşük maliyetli bir yöntem olabileceğini öne sürüyor.

Çalışma, diyabet riskinin yönetilmesinde çevresel faktörlerin dikkate alınmasının önemini vurgulamaktadır.

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