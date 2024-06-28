Gece Işığa Maruz Kalmak Diyabet Riskini Artırıyor!
Gece Işığa Maruz Kalmak Diyabet Riskini Artırıyor!
Kaynak: https://www.thelancet.com/journals/la...
Flinders Üniversitesi'nde yapılan son araştırma, gece ışığa maruz kalmanın Tip 2 diyabet gelişme riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu. Detaylara içerikte devam edelim...👇
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Flinders Üniversitesi tarafından 85.000 katılımcıyı kapsayan bir çalışma, gece ışığa maruz kalmanın tip 2 diyabet gelişme riskini %67'ye kadar artırdığını ortaya koydu.
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Gece ışığa maruz kalmak dolaşım ritimlerini bozarak insülin salgılanmasında ve glikoz metabolizmasında değişikliklere yol açar.
13 milyon saatlik ışık sensörü verilerinin analizi, gündüz aktiviteleri ve davranışlarından bağımsız olarak, geceleri artan ışığa maruz kalmanın daha yüksek diyabet riskiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
Bozulan dolaşım ritimleri, uyanık olunan saatlerde melatonin veya glukokortikoid seviyelerinin yükselmesine neden olarak insülin salgılanmasını azaltabilir ve glukoz üretimini teşvik edebilir.
Çalışma, vardiyalı çalışma ve düzensiz uyku düzeni gibi yaşam tarzı faktörlerini hesaba katmış ve yine de gece ışığa maruz kalmanın önemli sağlık riskleri olduğunu ortaya koymuştur.
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Başyazar Andrew Phillips, geceleri ışığa maruz kalmayı azaltmanın ve karanlık bir ortam sağlamanın tip 2 diyabetin başlamasını önlemek veya geciktirmek için etkili ve düşük maliyetli bir yöntem olabileceğini öne sürüyor.
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