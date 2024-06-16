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Çoğu Şurubun Vişne Aromalı Olmasının Nedenini Duyunca Bi' Hayli Şaşıracaksınız

Çoğu Şurubun Vişne Aromalı Olmasının Nedenini Duyunca Bi' Hayli Şaşıracaksınız

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 14:01

Çocukken hasta olduğumuzda bize verilen şurupların tatlarının neden hep vişneli olduğunu hiç düşündünüz mü? Hadi bu sorunun cevabını hep birlikte öğrenelim...👇

Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.

Kaynak: https://www.mentalfloss.com/posts/che...
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Kiraz aromasının tarihsel kullanımı

Kiraz aromasının tarihsel kullanımı

Kiraz aroması tıpta acı bitkisel ilaçların tadını maskelemek için uzun süredir kullanılmaktadır. 1838'lerden beri ürünlerde ilacı daha lezzetli hale getirmek için kiraz kullanılmıştır.

İlaçlarda çağrışımın gücü

İlaçlarda çağrışımın gücü

Kiraz aromasının tarihsel kullanımı güçlü bir çağrışım yaratarak, tadı tam olarak meyveye benzemese bile modern ilaçlarda kullanılmaya devam etmesine yol açmıştır.

Lezzet için gereklilik

Lezzet için gereklilik

İnsanların %50'si ilaçları yutmakta zorlandığından, ilacın hoş olmayan tadını maskelemek çok önemlidir. Kötü bir tat, hastaları, özellikle de çocukları gerekli ilaçları almaktan caydırabilir.

Çocuk dostu ilaçlar

Çocuk dostu ilaçlar
www.nbcnews.com

Kiraz aroması, ilaçların çocuklar tarafından kabul edilebilir hale getirilmesi için özellikle önemlidir. Örneğin, İsviçreli bir ilaç şirketi 2009 yılında çocukların hayat kurtaran ilaçları direnç göstermeden almalarına yardımcı olmak için kiraz aromalı bir sıtma ilacı piyasaya sürmüştür.

Diğer popüler aromalar

Diğer popüler aromalar

Vişnenin yanı sıra üzüm, portakal ve narenciye gibi diğer aromalar da ilaçları hem çocuklar hem de yetişkinler için daha lezzetli hale getirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

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