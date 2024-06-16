Çoğu Şurubun Vişne Aromalı Olmasının Nedenini Duyunca Bi' Hayli Şaşıracaksınız
Çoğu Şurubun Vişne Aromalı Olmasının Nedenini Duyunca Bi' Hayli Şaşıracaksınız
Kaynak: https://www.mentalfloss.com/posts/che...
Çocukken hasta olduğumuzda bize verilen şurupların tatlarının neden hep vişneli olduğunu hiç düşündünüz mü? Hadi bu sorunun cevabını hep birlikte öğrenelim...👇
Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.
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