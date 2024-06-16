Düşündüğünüzden Çok Daha Farklılar: Prebiyotik ve Probiyotik Arasındaki Fark Nedir?

Pre- ve probiyotiklerin her ikisi de sağlığınızı iyileştirmeyi amaçlar, ancak bunu tam olarak aynı şekilde yapmazlar. Hadi bu ikisinin yararlarını ve aralarındaki farkı hep birlikte daha detaylı bir şekilde öğrenelim...👇

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