Ağız Kokusundan Bir Türlü Kurtulamayanların Aradığı Çözüm: Dil Temizliği
Bazen dişimizi ne kadar fırçalasak da ağız kokusuna çözüm olmayabiliyor. Belki de sorun dişlerinizde değil, dilinizdedir.
Gelin detaylıca bakalım. 👇
Diş fırçalamak, diş ipi kullanmak ve gargara yapmak artık çoğumuzun günlük rutininde.
Belki de eksik bıraktığınız ağız bakım adımı dil temizliğidir. Bu işlem için genellikle 'dil sıyırıcı' adı verilen özel aparatlar kullanılıyor.
Bu işlem için özel olarak üretilmiş U şeklinde metal ya da plastik aparatlar kullanılıyor.
Peki dil temizleme aparatınız yoksa ne yapmalısınız? Diş fırçası kullanmak yeterli olur mu?
