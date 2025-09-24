Erkekler de Menopoz Oluyor: Asabi Erkek Sendromu Belirtileri
Trafikte korna manyağı yapanlar, sosyal medyada büyük harflerle bağıranlar, duvar yumruklayanlar… Siz de son zamanlarda erkeklerin sanki her an patlamaya hazır bir volkan gibi dolaştığını fark ettiniz mi? Araştırmalar bunun sebebini bulmuş olabilir.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilim dünyası bu duruma isim bile koymuş: Asabi Erkek Sendromu – Irritable Male Syndrome (IMS)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu ne kadar resmi bir teşhis olmasa da uzmanlar, özellikle 40 yaşından sonra erkeklerde hormonların değişmesiyle ortaya çıkan belirtileri tanımlamak için bu kavramı kullanıyor.
Psikoterapist Dr. Jed Diamond ise bu durumu “kaygı, öfke, hassasiyet ve erkek kimliğinin sorgulanmasıyla” tanımlıyor.
Tabii bu durumda hormonların da rolü görmezden gelinecek gibi değil.
Bu sadece “huysuz koca sendromu” değil, hormonlar ve psikolojiyle ilgili gerçek bir süreç. Çözüm ise konuşmak, farkında olmak ve destek almak. Çünkü sonunda herkesin hayatı kolaylaşıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın