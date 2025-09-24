Erkekler de Menopoz Oluyor: Asabi Erkek Sendromu Belirtileri

Eğer 45 yaşından sonra bu belirtiler hayatınızı zorlaştırıyorsa doktora gidip testosteron testi yaptırmak şart. Çoğu zaman düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, kaliteli uyku ve stres yönetimi bile büyük fark yaratıyor. Gerektiğinde hormon tedavisi de gündeme gelebiliyor.

En önemlisi de bu dönemi yaşayan erkekleri yargılamak yerine anlamak. Partnerlerin ve ailelerin destekleyici olması, açık iletişim kurması ve gerekirse profesyonel yardım alması hem ilişkileri hem de ruh sağlığını koruyor.