Erkekler de Menopoz Oluyor: Asabi Erkek Sendromu Belirtileri

Erkekler de Menopoz Oluyor: Asabi Erkek Sendromu Belirtileri

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.09.2025 - 17:57

Trafikte korna manyağı yapanlar, sosyal medyada büyük harflerle bağıranlar, duvar yumruklayanlar… Siz de son zamanlarda erkeklerin sanki her an patlamaya hazır bir volkan gibi dolaştığını fark ettiniz mi? Araştırmalar bunun sebebini bulmuş olabilir.

Bilim dünyası bu duruma isim bile koymuş: Asabi Erkek Sendromu – Irritable Male Syndrome (IMS)

'Asabi Erkek Sendromu' terimini ilk kez 2001’de İskoç bilim insanı Dr. Gerald Lincoln kullandı. İlginçtir ki bu keşif ik insanlarla değil, koyunlarla başladı.

Testosteronu düşen koçların agresifleştiğini fark eden Lincoln, aynı durumun geyiklerde ve fillerde de yaşandığını gözlemledi. Sonra da sıra insanlara geldi.

Bu ne kadar resmi bir teşhis olmasa da uzmanlar, özellikle 40 yaşından sonra erkeklerde hormonların değişmesiyle ortaya çıkan belirtileri tanımlamak için bu kavramı kullanıyor.

Peki erkeklere neler oluyor?

  • Keyifsizlik, depresif ruh hali

  • Konsantrasyon ve hafıza sorunları

  • Nedensiz yorgunluk

  • Cinsel isteksizlik

  • Kas kaybı, göbeklenme

  • Uyku problemleri

Kısacası, gençlik ateşi yavaş yavaş sönerken, testosteron seviyeleri de her yıl %1 azalıyor. Sonuç: huysuz, yorgun ve mutsuz bir erkek profili.

Psikoterapist Dr. Jed Diamond ise bu durumu “kaygı, öfke, hassasiyet ve erkek kimliğinin sorgulanmasıyla” tanımlıyor.

Psikoterapist Dr. Jed Diamond ise bu durumu "kaygı, öfke, hassasiyet ve erkek kimliğinin sorgulanmasıyla" tanımlıyor.

Yani mesele yalnızca hormonlar değil; stres, uyku düzensizliği ve yaşla gelen “ben kimim” krizleri de tuzu biberi oluyor.

Tabii bu durumda hormonların da rolü görmezden gelinecek gibi değil.

Tabii bu durumda hormonların da rolü görmezden gelinecek gibi değil.

Eğer 45 yaşından sonra bu belirtiler hayatınızı zorlaştırıyorsa doktora gidip testosteron testi yaptırmak şart. Çoğu zaman düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, kaliteli uyku ve stres yönetimi bile büyük fark yaratıyor. Gerektiğinde hormon tedavisi de gündeme gelebiliyor.

En önemlisi de bu dönemi yaşayan erkekleri yargılamak yerine anlamak. Partnerlerin ve ailelerin destekleyici olması, açık iletişim kurması ve gerekirse profesyonel yardım alması hem ilişkileri hem de ruh sağlığını koruyor.

Bu sadece “huysuz koca sendromu” değil, hormonlar ve psikolojiyle ilgili gerçek bir süreç. Çözüm ise konuşmak, farkında olmak ve destek almak. Çünkü sonunda herkesin hayatı kolaylaşıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
