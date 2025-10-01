onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Sevgilinizin Duygusal Açıdan Kendini Adeta Mühürlediğinin 10 Kanıtı

Sevgilinizin Duygusal Açıdan Kendini Adeta Mühürlediğinin 10 Kanıtı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.10.2025 - 22:15

Daha önce duygusal olarak mesafeli olan biriyle ilişki yaşadıysanız, sevdiğiniz kişiye yakın olamamanın verdiği acıyı iyi bilirsiniz. Bu durumda sorunu kendinizde aramadan önce belki de önce karşınızdaki kişiyi daha iyi tanımaya çalışmalısınız. Çünkü o kişi duygusal olarak size düşündüğünüz kadar yakın olmayabiilir...

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.yourtango.com/love/classi...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Duygusal olarak mesafeli olan partnerler, ilişkinin başından itibaren sizi hem çeker hem de uzak tutar.

Duygusal olarak mesafeli olan partnerler, ilişkinin başından itibaren sizi hem çeker hem de uzak tutar.

Duygusal olarak mesafeli olmanın sebepleri değişken olabilir. Bazıları çocukluk travmaları veya ruhsal sağlık sorunlarından dolayı kronik olarak mesafeliyken, bazıları eğitim, iş veya sağlık gibi hayatın diğer alanlarını romantik ilişkiden önce tutar.

Peki psikolojiye göre duygusal olarak mesafeli bir partnerin tipik özellikleri nelerdir?

1. Bu kişiler başta güzel sözler, sürekli iltifatlar ve her an ilginizi çeken davranışlarla sizi büyülerler.

1. Bu kişiler başta güzel sözler, sürekli iltifatlar ve her an ilginizi çeken davranışlarla sizi büyülerler.

Ama burada dikkatli olmakta fayda var çünkü bu gördüğünüz her zaman saf bir cazibe ya da içten bir yakınlık olmayabilir. Bu bazen bilinçli bir manipülasyon yöntemidir. Kişi, duygusal bağı hızlıca kurarak güveninizi kazanır, ardından bu bağı kullanıp sizi yönlendirmeye ya da kontrol etmeye çalışabilir.

2. Böyle insanlar için kendi planları, rutinleri kutsaldır.

2. Böyle insanlar için kendi planları, rutinleri kutsaldır.

Onlarla ilişki kurmak çoğu zaman kendi dünyalarına uyum sağlamak anlamına gelir. Eleştiri yönelttiğinizde ise savunmaları sizi fazla hassas olmakla suçlamaktır.

3. Çoğu zaman ciddi bir ilişki düşünmezler ya da evlilik fikrine inanmazlar.

3. Çoğu zaman ciddi bir ilişki düşünmezler ya da evlilik fikrine inanmazlar.
imgur.com

'İlerlemek istersek zor olur' gibi cümleler kurmaları, aslında onlar için size mesafe koymanın bir yoludur. Böyle sözler, gerçekte yakınlaşmaktan kaçındıklarının ve geleceğe dair bir bağ kurmak istemediklerinin açık bir işaretidir.

4. Geçmişteki ilişkilerinin çoğu, iş duygusal olarak derinleşmeye başladığında sona ermiştir.

4. Geçmişteki ilişkilerinin çoğu, iş duygusal olarak derinleşmeye başladığında sona ermiştir.

Çünkü onlar için partner, çoğu zaman gerçek bir bağ kurmaktan çok kendi değerlerini onaylatmanın bir aracıdır. Bu nedenle yakınlık arttığında geri çekilir, kalıcı ve sorumluluk gerektiren bağlardan bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde uzak dururlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. Hatalarınızı kolayca fark eder ve en küçük ayrıntıda bile ilişkiyi sorgulamaya başlayabilirler.

5. Hatalarınızı kolayca fark eder ve en küçük ayrıntıda bile ilişkiyi sorgulamaya başlayabilirler.

Onlar için mükemmel olmayan hiçbir şey tatmin edici değildir; bu yüzden ilişki ne kadar iyi olursa olsun, kusursuz olmadığı sürece onlara yeterli gelmez.

6. Duygularını sağlıklı bir şekilde ifade etmekte zorlanırlar ve çoğu zaman öfkeyi bir çıkış yolu olarak seçerler.

6. Duygularını sağlıklı bir şekilde ifade etmekte zorlanırlar ve çoğu zaman öfkeyi bir çıkış yolu olarak seçerler.

Küçük olaylarda kızması ya da sizi küçümsemesi, aslında içlerindeki duygusal mesafeliğin ve iletişim eksikliğinin bir göstergesi olabilir. Bu, duygularını doğrudan paylaşmak yerine saldırganlık veya küçümseme yolunu seçtiklerinin işaretidir.

7. Kendini beğenmiş ve sürekli üstünlük taslayan insanlar, çoğu zaman dışa yansıttıklarının aksine, derinlerde düşük bir özsaygıya sahiptir.

7. Kendini beğenmiş ve sürekli üstünlük taslayan insanlar, çoğu zaman dışa yansıttıklarının aksine, derinlerde düşük bir özsaygıya sahiptir.

Bu tavır, kendilerini güçlü ve üstün göstermeye çalışmanın bir yolu olabilir. Ancak bu davranış, samimi ve güvene dayalı bir bağ kurmalarını zorlaştırır; çünkü gerçek duygularını ve kırılganlıklarını açığa çıkaramazlar.

8. Sadece randevuya geç kalmak değil, bazen bilinçsizce mesafe yaratmak da bir işaret olabilir.

8. Sadece randevuya geç kalmak değil, bazen bilinçsizce mesafe yaratmak da bir işaret olabilir.

Her buluşma için geç kalmaları, sizi gerçekten hayatında bir öncelik olarak görmediklerinin göstergesi olabilir. Bu tür davranışlar, hem zamanlarını hem de duygusal enerjilerini sizinle paylaşma konusunda isteksiz olduklarını ortaya koyar.

9. Ya her şeyi saklarlar ya da gereksiz sorularla sizi alt üst ederler.

9. Ya her şeyi saklarlar ya da gereksiz sorularla sizi alt üst ederler.

Her iki tutum da ilişkinin doğal akışını bozabilir. Ayrıca bu güven ve samimiyetin gelişmesini engeller, duygusal yakınlığı zedeler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10. İlk başta aşırı yakınlıkla sizi kendilerine çekerler, sonra işler ciddileşince ani fren yaparlar.

10. İlk başta aşırı yakınlıkla sizi kendilerine çekerler, sonra işler ciddileşince ani fren yaparlar.

Bu genellikle onlar için duygusal yakınlıktan kaçmanın ve ilişkinin kontrolünü ellerinde tutmanın bir yoludur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın