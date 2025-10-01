Sevgilinizin Duygusal Açıdan Kendini Adeta Mühürlediğinin 10 Kanıtı

Duygusal olarak mesafeli olmanın sebepleri değişken olabilir. Bazıları çocukluk travmaları veya ruhsal sağlık sorunlarından dolayı kronik olarak mesafeliyken, bazıları eğitim, iş veya sağlık gibi hayatın diğer alanlarını romantik ilişkiden önce tutar.

Peki psikolojiye göre duygusal olarak mesafeli bir partnerin tipik özellikleri nelerdir?