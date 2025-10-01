Sevgilinizin Duygusal Açıdan Kendini Adeta Mühürlediğinin 10 Kanıtı
Daha önce duygusal olarak mesafeli olan biriyle ilişki yaşadıysanız, sevdiğiniz kişiye yakın olamamanın verdiği acıyı iyi bilirsiniz. Bu durumda sorunu kendinizde aramadan önce belki de önce karşınızdaki kişiyi daha iyi tanımaya çalışmalısınız. Çünkü o kişi duygusal olarak size düşündüğünüz kadar yakın olmayabiilir...
Detaylar 👇
Duygusal olarak mesafeli olan partnerler, ilişkinin başından itibaren sizi hem çeker hem de uzak tutar.
1. Bu kişiler başta güzel sözler, sürekli iltifatlar ve her an ilginizi çeken davranışlarla sizi büyülerler.
2. Böyle insanlar için kendi planları, rutinleri kutsaldır.
3. Çoğu zaman ciddi bir ilişki düşünmezler ya da evlilik fikrine inanmazlar.
4. Geçmişteki ilişkilerinin çoğu, iş duygusal olarak derinleşmeye başladığında sona ermiştir.
5. Hatalarınızı kolayca fark eder ve en küçük ayrıntıda bile ilişkiyi sorgulamaya başlayabilirler.
6. Duygularını sağlıklı bir şekilde ifade etmekte zorlanırlar ve çoğu zaman öfkeyi bir çıkış yolu olarak seçerler.
7. Kendini beğenmiş ve sürekli üstünlük taslayan insanlar, çoğu zaman dışa yansıttıklarının aksine, derinlerde düşük bir özsaygıya sahiptir.
8. Sadece randevuya geç kalmak değil, bazen bilinçsizce mesafe yaratmak da bir işaret olabilir.
9. Ya her şeyi saklarlar ya da gereksiz sorularla sizi alt üst ederler.
10. İlk başta aşırı yakınlıkla sizi kendilerine çekerler, sonra işler ciddileşince ani fren yaparlar.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
