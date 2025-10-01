onedio
Adam Sandık, Fos Çıktı: Psikologlara Göre Sahte Arkadaşları Ele Veren İşaretler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.10.2025 - 13:03

Hepimiz dostluklara büyük değer veririz. Gerçek bir arkadaş, en zor günümüzde yanımızda olur, en mutlu anlarımızı da bizimle paylaşır. Peki ya yanlış kişilere “dost” diyorsak? İşte sahte arkadaşlıkları fark etmenin yolları… 👇

Gerçek dostluk günümüzde zor bulunan bir şey. Her 'dostum' dediğimizin niyeti aynı olmayabiliyor.

Psikologlara göre hayatımıza giren bazı kişiler aslında sadece rol yapıyor. Peki, birinin gerçek dost değil de sahte arkadaş olduğunu nasıl anlarsınız? İşte dikkat etmeniz gereken 7 işaret 👇

1. Sürekli övgü yağdıran arkadaşlara dikkat! Gerçek duyguları gizlemek için aşırı iltifat ediyor olabilirler.

“Canııım sen harikasın!”, “Sen mükemmelsin!” gibi sürekli gelen övgüler kulağa hoş gelse de bunun altında yatan başka bir sebep olabilir. Uzmanlara göre bu aşırı iltifatlar, çoğu zaman gerçek duyguları gizlemek için kullanılıyor.

2. Sadece mutlu anlarınızda yanınızda olan kişiler gerçek dost değildir.

Sadece kutlamalarda ya da eğlencede yanınızda olup kötü günlerinizde ortadan kayboluyorsa, o arkadaşlığı sorgulamanın zamanı gelmiş demektir.

3. Gerçek bir dost sizin sırrınızı kendi sırrı gibi korur.

Ama sahte dost, sizden öğrendiği şeyi hemen üçüncü kişilere taşıyıp dedikoduya dönüştürür. Bir arkadaşlık ilişkisinde sırlarınız güvende olmalı, aksi halde arkadaşlığınız güvenden yoksunu demektir.

4. “Senin yaptığını ben de yaparım” havası, arkadaşlıktan çok rekabetin işaretidir.

Uzmanlar, dostluğun yarışa dönmesinin en net uyarılardan biri olduğunu söylüyor. Arkadaşınızın sizi hep kendiyle karşılaştırması samimiyet yerine yarışa işaret eder.

5. Size karşı güler yüzlü ama başkalarının yanında soğuk, mesafeli ya da farklı bir karaktere bürünüyorsa dikkat edin.

Yalnızken güler yüzlü, arkadaş ortamında ise yüzünüze bile bakmıyorsa bunun altında yatan ciddi bir sebep vardır. Bu, samimiyet değil, rol yapmanın işaretidir.

6. “Eğer benim gerçek dostum olsaydın şunu yapardın” gibi cümleler tanıdık geliyor mu?

Bu, sizi manipüle etmeye çalışan bir sahte arkadaşın klasik taktiğidir. Bu tür cümleleri bir silah olarak kullanarak size kötü hissettirir, haklıyken haksız olmanıza sebep olurlar.

7. Gerçek bir dost, bir hata yaptığınızda yüzünüze sevgiyle ve yapıcı şekilde uyarır.

Sahte dost ise özelde başka, arkanızdan bambaşka şeyler söyler. Sahte bir arkadaşın en net göstergesi bu olabilir. Günün sonunda karşınızdaki kişi size yardım etmeye değil, sizi sadece eleştirmeye çalışıyordur.

