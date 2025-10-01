Adam Sandık, Fos Çıktı: Psikologlara Göre Sahte Arkadaşları Ele Veren İşaretler
Hepimiz dostluklara büyük değer veririz. Gerçek bir arkadaş, en zor günümüzde yanımızda olur, en mutlu anlarımızı da bizimle paylaşır. Peki ya yanlış kişilere “dost” diyorsak? İşte sahte arkadaşlıkları fark etmenin yolları… 👇
Gerçek dostluk günümüzde zor bulunan bir şey. Her 'dostum' dediğimizin niyeti aynı olmayabiliyor.
1. Sürekli övgü yağdıran arkadaşlara dikkat! Gerçek duyguları gizlemek için aşırı iltifat ediyor olabilirler.
2. Sadece mutlu anlarınızda yanınızda olan kişiler gerçek dost değildir.
3. Gerçek bir dost sizin sırrınızı kendi sırrı gibi korur.
4. “Senin yaptığını ben de yaparım” havası, arkadaşlıktan çok rekabetin işaretidir.
5. Size karşı güler yüzlü ama başkalarının yanında soğuk, mesafeli ya da farklı bir karaktere bürünüyorsa dikkat edin.
6. “Eğer benim gerçek dostum olsaydın şunu yapardın” gibi cümleler tanıdık geliyor mu?
7. Gerçek bir dost, bir hata yaptığınızda yüzünüze sevgiyle ve yapıcı şekilde uyarır.
