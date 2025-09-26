Evin Tüm Derdi, Yükü Onların Omuzunda: En Büyük Kız Çocuğu Sendromu Nedir?

Basitçe anlatmak gerekirse bu sendrom, ailede en büyük kız çocuğu olmanın beraberinde getirdiği sorumlulukları ve baskıları ifade eder. Sanıldığından çok daha yaygın olan bu durum kitaplarda işleniyor, hatta Taylor Swift bile yeni albümünde “Eldest Daughter” adlı şarkısıyla buna değiniyor.

Bu sendroma göre ailedeki ilk kız çocuğu, daha küçük kardeşlerine bakmak, karmaşık aile dinamiklerini idare etmeye çalışmak ve adeta bir ebeveyn rolünü üstlenmek zorunda kalır. Bu da çocuklukla birlikte gelen ağır sorumlulukları tanımlar.