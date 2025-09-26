Evin Tüm Derdi, Yükü Onların Omuzunda: En Büyük Kız Çocuğu Sendromu Nedir?
Evin en büyük çocuğu olmanın getirdiği sorumlulukları hepimiz biliyoruz. Ancak evin en büyük kız çocuğu olmanın çilesini herkes bilmez. Peki tıp literatürüne bile giren 'en büyük kız çocuğu sendromu' nedir? Gelin bakalım... 👇
Kardeşlere bakmaktan, evin işlerine koşuşturmaya: 'En büyük kız çocuk sendromu' birçoğunuza tanıdık geliyor mu?
Uzmanlar bu durumun resmi bir psikolojik tanı olmadığını belirtse de bu sendromun arkasında yatan bilimi çoğu kişi kabulleniyor.
1. Ailedeki en büyük kızlar, çocukluklarından itibaren aile içinde küçük bir 'yetişkin' gibi davranmak zorunda kalır.
2. Ailenizin sizden her zaman beklentileri yüksek oldu ve sizi de buna göre yetiştirdiler.
3. Çocukken aile sorunlarını omuzlayan büyük kızlar, yetişkinlikte de stresle başa çıkmakta zorlanabilir.
4. Küçük yaşlardan itibaren herkesi mutlu etmeye alıştınız.
5. “Hayır” demek size zor mu geliyor? Sınır koymayı ya da kendi hayatınızı önceliklendirmeyi bilmiyor musunuz?
6. Hep kendinden ödün vermek ve her şeyi alttan almak bazen içten içe bir kırgınlık yaratır.
7. “Yeterli değil miyim?” sorusu aklınızdan hiç çıkmaz.
8. Tüm bu birikmiş hisler ve düşünceler, yetişkin ilişkilerine yansır.
