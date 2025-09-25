onedio
Sosyal Medyada Akıl Sağlığınızı Yitirmemek İçin Yapmanız Gerekenler

Sosyal Medyada Akıl Sağlığınızı Yitirmemek İçin Yapmanız Gerekenler

Sosyal Medya
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 15:55

Sabah uyanır uyanmaz telefonunuza bakmak, gün boyunca her boş anınızı ekran başında geçirmek ve gece yatmadan önce “son bir kontrol” demek… Eğer bunlar size tanıdık geliyorsa, modern çağın en yaygın bağımlılıklarından biri olan sosyal medya bağımlılığına sahipsiniz demektir.

Peki sosyal medyanın ve gündemin hayatımızı ele geçirmesine izin vermeden, akıl sağlığımızı yitirmeden dengede kalmak mümkün mü?

Buyrun detaylara 👇

Kaynak: https://www.vice.com/en/article/5-tip...
Günümüzün vazgeçilmezi haline gelen sosyal medya, gündem takibinde önemli bir rol oynasa da bazen en büyük stres kaynaklarımızdan biri olabiliyor.

Peki, sürekli telefon ekranına bakarken akıl sağlığımızı korumak mümkün mü? İşte sosyal medyada gezerken kendinizi kaybetmemek için hayat felsefesi haline getirmeniz gereken o altın kurallar. 👇

1. Sosyal medyada sadece vakit geçirmek isterken bir bakmışsınız karşınıza üzücü haberler ya da kafa karıştırıcı bilgiler çıkmış.

Hassas bir bünyeniz varsa, karşınıza çıkan üzücü veya kafa karıştırıcı haberler keyfinizi kaçırabilir. Uzmanlar, haberleri rastgele tüketmek yerine her gün belirli bir zaman ayırarak bilinçli bir şekilde takip etmenizi öneriyor.

Bunun yanı sıra, haberleri güvenilir kaynaklardan almak da büyük önem taşıyor. Böylece dünyadan haberdar olurken gereksiz bilgi bombardımanına maruz kalmamış olursunuz. Özetle, haberleri pat diye karşınıza çıkacak şekilde değil, sizin belirlediğiniz şartlarda takip etmek, hem ruh sağlığınız hem de bilgi düzeyiniz için çok daha sağlıklı.

2. "Elimde olsa duşa bile telefonla girerdim" diyenleriniz var, biliyoruz.

imgur.com

Telefonunuz çoğu zaman elinizin altında oluyor, bunu biliyoruz. Peki, bu durumla ilgili ne yapabilirsiniz? Elbette dışarı çıkarken telefonu evde bırakmayacaksınız, ama en azından bazı sınırlar koyarak ilk adımları atabilirsiniz. Bu, sosyal medya ve haber tüketiminizle daha sağlıklı bir ilişki kurmanıza yardımcı olur.

Her telefonda bulunan dijital sağlık uygulamalarını kullanarak, sosyal medya kullanımınızı belirli saatlerle sınırlayabilirsiniz. Özellikle sabahları uyanır uyanmaz ya da yatmadan önce telefona gömülmek çok büyük bir hata. Bu hem güne kötü başlamanıza yol açar hem de uyumadan önce bilinçaltınıza olumsuz düşünceler yerleşmesine sebep olabilir. Mavi ışığın uykuya etkilerini söylemeye gerek bile yok. 

Bu nedenle uygulama sınırları koymak, hem ruh haliniz hem de genel sağlığınız açısından oldukça faydalı.

3. Sosyal medya, evinizin konforunda size güvenilir ve hızlı bilgi akışı sunuyor gibi görünebilir.

Bu durum kötü bir şey değil; ancak tek bir kaynağa bağlı kalmak, adeta at gözlüğü takmak gibi olur ve zamanla olumsuz etkiler yaratabilir.

Uzmanlar, kısa ve hızlı içeriklerle yetinmek yerine güvenilir haber siteleriyle dengelemenin çok önemli olduğunu vurguluyor. Araştırmalar da gösteriyor ki, hem geleneksel hem dijital haberleri takip eden kişiler, haberlere daha fazla güveniyor ve genel stres seviyeleri daha düşük oluyor. Özetle, haber dünyasını çeşitlendirmek hem beyninize hem ruhunuza iyi geliyor.

4. 'Clickbait' başlıklara düşmeden önce iki kere düşünün.

Günümüzde haberler, dikkatinizi çekmek için çoğu zaman tıklama odaklı başlıklarla sunuluyor. Ancak unutmayın, başlık her zaman gerçeği yansıtmaz.

Sosyal medyada birçok kişi yalnızca başlığı okuyup hemen yargıya varabiliyor. Birkaç yanıltıcı kelime hızla yayılabilir ve yanlış bilgiler çığ gibi büyüyerek çoğalır. Eğer okuduğunuz başlık abartılı ya da gerçek olamayacak kadar iyi ya da kötü görünüyorsa, muhtemelen öyledir. Tepki vermeden veya paylaşmadan önce en az bir güvenilir kaynaktan doğrulama yapmanız önemlidir.

Özetle, haberlere inanmak için önce durup düşünmek şart.

5. Dünyadaki sorunlardan haberdar olmak istemek çok doğal ancak sürekli stres ve kaygıya maruz kalmak ruh sağlığınıza zarar verebilir.

Uzmanlar, aşırı haber tüketiminin bunaltıcı olabileceğini, stres ve tükenmişlik hissi yaratabileceğini söylüyor. Peki bunun çözümü ne? Elbette haberleri sadece güvenilir birkaç kaynaktan almak. Bir de gün içinde her bildirimde telefonu kontrol etmek yerine, yalnızca belirlediğiniz bir zaman diliminde haberlere göz atmak. Böylece hem olaylara uzak kalmazsınız hem de zihninizi korursunuz.

Yani gününüzü Twitter'da (X) gündem kovalamakla geçirmek yerine sadece belirli zamanlarda güvenilir kaynaklarla vakit geçirin.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
