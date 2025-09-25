Sosyal Medyada Akıl Sağlığınızı Yitirmemek İçin Yapmanız Gerekenler

Telefonunuz çoğu zaman elinizin altında oluyor, bunu biliyoruz. Peki, bu durumla ilgili ne yapabilirsiniz? Elbette dışarı çıkarken telefonu evde bırakmayacaksınız, ama en azından bazı sınırlar koyarak ilk adımları atabilirsiniz. Bu, sosyal medya ve haber tüketiminizle daha sağlıklı bir ilişki kurmanıza yardımcı olur.

Her telefonda bulunan dijital sağlık uygulamalarını kullanarak, sosyal medya kullanımınızı belirli saatlerle sınırlayabilirsiniz. Özellikle sabahları uyanır uyanmaz ya da yatmadan önce telefona gömülmek çok büyük bir hata. Bu hem güne kötü başlamanıza yol açar hem de uyumadan önce bilinçaltınıza olumsuz düşünceler yerleşmesine sebep olabilir. Mavi ışığın uykuya etkilerini söylemeye gerek bile yok.

Bu nedenle uygulama sınırları koymak, hem ruh haliniz hem de genel sağlığınız açısından oldukça faydalı.