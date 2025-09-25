onedio
Her Aşk Bir Gün Biter mi? Psikoloğa Göre Sevgilinizin İlgisini Kaybettiğini Gösteren İşaretler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 14:10

Bazen ilişkiler nereye gideceğini baştan belli eder çünkü zıt kutuplar her zaman birbirini çekmez. Farklı fikirler ve hayata bakış açıları, uzun vadede ilişkinin önüne büyük engeller çıkarabilir.

Peki partnerinizin artık size eskisi kadar ilgi göstermediğini nasıl anlarsınız?

İlişkiler zaman içinde inişler ve çıkışlar yaşayabilir. Bazen de siz fark etmezseniz de partnerinizin size olan ilgisi azalabilir.

Başta küçük ve fark edilmeyen davranış değişiklikleri, zamanla duygusal mesafenin ve soğukluğun habercisi olabilir. İşte uzmanalara göre partnerinizin ilgisini kaybettiğini gösteren en yaygın 8 işaret…👇

1. Eskiden her küçük detay sizinle paylaşılırken artık partneriniz sessizleşiyor mu?

Partneriniz artık kendini duygusal olarak geri çekiyorsa, sadece kendi hislerinden değil, sizin duygularınızdan da uzaklaşır.

İlişkide “artık birbirimizden uzaklaştık” gibi cümleler sıklaşmışsa, bu duygusal mesafenin habercisi olabilir. Küçük sohbetler, tatlı sürprizler ve yakınlık artık nadiren yaşanıyorsa, bu işler iyiye gitmediğini gösteriyor olabilir.

2. Gülümsemek, sarılmak, gününüzü sormak gibi günlük hayatın minik jestleri ilişkinin canlı kalmasını sağlar.

Partneriniz bu tür küçük jestlere kayıtsız kalıyorsa, sizinle bağ kurma isteğinin azaldığını gösterir. Bu, uzun vadede duygusal uzaklaşmanın başlangıcıdır.

3. İhtiyaçlarınızı ve duygularınızı paylaştığınızda partnerinizden empati, destek veya güvence alamıyorsanız, bu ciddi bir işarettir.

Eskiden önemli olan meseleler artık karşı tarafta kayda değer bulunmayabilir. Bu durum, ilişkinin duygusal güvenliğini zedeler ve iletişimi zorlaştırır. Bu duygusal uzaklaşmanın net bir işaretidir. Bu süreçte ilişkide güvenli alan kaybolmaya başlar.

4. Artık eskisi kadar “Teşekkür ederim”, “Seni seviyorum” veya ufak iltifatlar duyulmuyorsa, partnerinizin ilgisi de azalmış demektir.

Sağlıklı ilişkilerde partnerler birbirine sık sık sevgi, takdir ve şefkat gösterir. Artık bu tür ifadeler nadiren duyuluyorsa, partnerinizin ilgisi de azalmış demektir. Bu idafelerin eksikliği ilişkide mesafe yaratır.

5. Küçük tartışmalar büyük kavgaya mı dönüşüyor?

Kontrolsüz öfke patlamaları ve ani ruh halleri ilişkiyi yıpratır ve partnerinizin sizden uzaklaşmasına neden olabilir. Eskiden sakin çözülen sorunlar artık büyüyebilir ve birbirinize anlayış göstermek zorlaşır.

6. Cinsel yakınlıkta azalma, ilişkinin heyecanını ve tutkuyu kaybettiğinin işaretidir.

Uzmanlara göre ön sevişme, küçük sürprizler ve hayal gücü olmadan, samimiyet ve çekim yavaş yavaş kaybolur. Partneriniz artık eskisi kadar dokunmak, romantik jestler yapmak veya birlikte zaman geçirmek istemiyorsa, bu ciddi bir sinyaldir.

7. Eğer partneriniz sizi öncelik olarak görmüyorsa, ilişkiye yatırım da azalır ve bağ giderek zayıflar.

Partneriniz sürekli işte fazla mesai yapıyor, arkadaşlarla vakit geçiriyor veya ailesini ziyaret etmeyi tercih ediyorsa, artık ilişkinin önceliği olmadığını gösterir. Öncelik siz değilseniz, ilişkiye yatırım da azalır ve bu da bağın zayıflamasına yol açar.

8. Partneriniz artık sorunları çözmek veya ilişkiyi düzeltmek için çaba göstermiyorsa, ilgisizlik kalıcı olabilir.

Partneriniz sorunları konuşmak, çözüm aramak veya ortak hedefler belirlemek yerine geri çekiliyorsa, ilişkinin sağlığı ciddi şekilde risk altında demektir.

Unutmayın, ilişkideki küçük çatlamaları fark etmek hem kendinizi hem de ilişkinizi korumanın ilk adımıdır. Bazen gözden kaçan detaylar, gelecekte alacağınız en sağlıklı kararı belirler.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
