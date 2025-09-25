Her Aşk Bir Gün Biter mi? Psikoloğa Göre Sevgilinizin İlgisini Kaybettiğini Gösteren İşaretler
Bazen ilişkiler nereye gideceğini baştan belli eder çünkü zıt kutuplar her zaman birbirini çekmez. Farklı fikirler ve hayata bakış açıları, uzun vadede ilişkinin önüne büyük engeller çıkarabilir.
Peki partnerinizin artık size eskisi kadar ilgi göstermediğini nasıl anlarsınız?
İlişkiler zaman içinde inişler ve çıkışlar yaşayabilir. Bazen de siz fark etmezseniz de partnerinizin size olan ilgisi azalabilir.
1. Eskiden her küçük detay sizinle paylaşılırken artık partneriniz sessizleşiyor mu?
2. Gülümsemek, sarılmak, gününüzü sormak gibi günlük hayatın minik jestleri ilişkinin canlı kalmasını sağlar.
3. İhtiyaçlarınızı ve duygularınızı paylaştığınızda partnerinizden empati, destek veya güvence alamıyorsanız, bu ciddi bir işarettir.
4. Artık eskisi kadar “Teşekkür ederim”, “Seni seviyorum” veya ufak iltifatlar duyulmuyorsa, partnerinizin ilgisi de azalmış demektir.
5. Küçük tartışmalar büyük kavgaya mı dönüşüyor?
6. Cinsel yakınlıkta azalma, ilişkinin heyecanını ve tutkuyu kaybettiğinin işaretidir.
7. Eğer partneriniz sizi öncelik olarak görmüyorsa, ilişkiye yatırım da azalır ve bağ giderek zayıflar.
8. Partneriniz artık sorunları çözmek veya ilişkiyi düzeltmek için çaba göstermiyorsa, ilgisizlik kalıcı olabilir.
Unutmayın, ilişkideki küçük çatlamaları fark etmek hem kendinizi hem de ilişkinizi korumanın ilk adımıdır. Bazen gözden kaçan detaylar, gelecekte alacağınız en sağlıklı kararı belirler.
