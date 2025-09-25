Her Aşk Bir Gün Biter mi? Psikoloğa Göre Sevgilinizin İlgisini Kaybettiğini Gösteren İşaretler

Partneriniz artık kendini duygusal olarak geri çekiyorsa, sadece kendi hislerinden değil, sizin duygularınızdan da uzaklaşır.

İlişkide “artık birbirimizden uzaklaştık” gibi cümleler sıklaşmışsa, bu duygusal mesafenin habercisi olabilir. Küçük sohbetler, tatlı sürprizler ve yakınlık artık nadiren yaşanıyorsa, bu işler iyiye gitmediğini gösteriyor olabilir.