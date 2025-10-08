onedio
Çok Konuşulan Yeni İddia: Bebeğinizin Cinsiyetini Seçmek Mümkün mü?

Çok Konuşulan Yeni İddia: Bebeğinizin Cinsiyetini Seçmek Mümkün mü?

08.10.2025

Yeni bir sosyal medya trendi, arkasında bilimsel bir gerekçe olduğunu iddia ederek, bebeğinizin cinsiyetini seçmenin mümkün olduğunu öne sürüyor. #GenderSwaying (cinsiyet yönlendirme) etiketi altında paylaşılan içerikler ise, annelerin istedikleri cinsiyette çocuğa sahip olabilmek için uyguladıkları ayrıntılı yöntemleri anlatıyor ve milyonlarca kez görüntüleniyor.

Gün geçmiyor ki sosyal medyada amacını sorgulatan yeni bir trend ortaya çıkmasın. “Gender swaying”, yani “cinsiyet yönlendirme”, çiftlerin doğacak bebeklerinin cinsiyetini doğal yöntemler veya belirli planlamalarla etkilemeye çalıştığı uygulamaları ifade ediyor.

Bu yöntemler genellikle bilimsel olarak kesin kanıtlanmamış olsa da, sosyal medyada popüler hale gelmiş ve annelerin belirli yiyecekler tüketmesi, belirli zamanlarda ilişkiye girmesi gibi stratejileri içerir. Kısaca: Amaç, doğacak çocuğun erkek mi kız mı olacağını “yönlendirmek” veya “etkilemek”.

Influencer Alexis Bremner “İlk bebeğimizin kız olmasını gerçekten çok istedim. Bu yüzden hamile kalmadan önce kapsamlı bir araştırma yaptım' diyerek, 1960’larda Amerikalı jinekolog Dr. Landrum Brewer Shettles tarafından geliştirilen Shettles Yöntemi’ni uygulamaya karar verdi. Shettles, çocuğun cinsiyetinin yumurtlama dönemine göre cinsel ilişkinin zamanlamasıyla etkilenebileceğini savunuyor; Y kromozomlu “erkek” spermlerin daha hızlı hareket ettiğini, X kromozomlu “kadın” spermlerin ise daha yavaş ama daha uzun süre hayatta kaldığını iddia ediyor.

Bu yönteme göre, kız çocuğu isteyen çiftlerin yumurtlamadan birkaç gün önce cinsel ilişkiye girmesi, erkek çocuğu isteyenlerin ise yumurtlama gününe kadar beklemesi öneriliyor.

Bu fikir, ABD’li mikrobiyolog Dr. Kathryn Taylor tarafından geliştirilen ve Babydust Metodu gibi benzer yaklaşımların ortaya çıkmasına ilham vermiştir. Dr. Taylor, yöntemin başarı oranının %87 olduğunu iddia ediyor; ancak bunu doğrulayan herhangi bir klinik çalışma bulunmamaktadır.

Üç çocuk annesi Nicole Shamlin, bu tavsiyeyi uyguladıktan sonra sonunda bir kız çocuğu sahibi olduğunu anlattı:

Hamile kaldığım döngüde, yumurtlamadan iki gün önce bunu başardık.

Ancak doğum uzmanları, bu yöntemlerin hiçbirinin bilimsel olarak işe yaramadığının altını çiziyor.

Anglia Ruskin Üniversitesi'nde endokrin jinekolog ve üreme tıbbı doçenti olan Dr. Bassel Wattar, “Shettles yöntemi yeni bir yöntem değil; 1960’lardan beri uygulanıyor. Ancak bu yöntemin arkasında hiçbir bilimsel kanıt yok' şeklinde açıkladı.

Araştırmalar, bu yöntemin bebeğin cinsiyeti üzerinde istatistiksel olarak hiçbir etkisi olmadığını gösteriyor. Zaten önemli olan bebeğin cinsiyeti değil, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi.

