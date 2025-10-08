Çok Konuşulan Yeni İddia: Bebeğinizin Cinsiyetini Seçmek Mümkün mü?

Bu yöntemler genellikle bilimsel olarak kesin kanıtlanmamış olsa da, sosyal medyada popüler hale gelmiş ve annelerin belirli yiyecekler tüketmesi, belirli zamanlarda ilişkiye girmesi gibi stratejileri içerir. Kısaca: Amaç, doğacak çocuğun erkek mi kız mı olacağını “yönlendirmek” veya “etkilemek”.

Influencer Alexis Bremner “İlk bebeğimizin kız olmasını gerçekten çok istedim. Bu yüzden hamile kalmadan önce kapsamlı bir araştırma yaptım' diyerek, 1960’larda Amerikalı jinekolog Dr. Landrum Brewer Shettles tarafından geliştirilen Shettles Yöntemi’ni uygulamaya karar verdi. Shettles, çocuğun cinsiyetinin yumurtlama dönemine göre cinsel ilişkinin zamanlamasıyla etkilenebileceğini savunuyor; Y kromozomlu “erkek” spermlerin daha hızlı hareket ettiğini, X kromozomlu “kadın” spermlerin ise daha yavaş ama daha uzun süre hayatta kaldığını iddia ediyor.