Çok Konuşulan Yeni İddia: Bebeğinizin Cinsiyetini Seçmek Mümkün mü?
Yeni bir sosyal medya trendi, arkasında bilimsel bir gerekçe olduğunu iddia ederek, bebeğinizin cinsiyetini seçmenin mümkün olduğunu öne sürüyor. #GenderSwaying (cinsiyet yönlendirme) etiketi altında paylaşılan içerikler ise, annelerin istedikleri cinsiyette çocuğa sahip olabilmek için uyguladıkları ayrıntılı yöntemleri anlatıyor ve milyonlarca kez görüntüleniyor.
Gün geçmiyor ki sosyal medyada amacını sorgulatan yeni bir trend ortaya çıkmasın. “Gender swaying”, yani “cinsiyet yönlendirme”, çiftlerin doğacak bebeklerinin cinsiyetini doğal yöntemler veya belirli planlamalarla etkilemeye çalıştığı uygulamaları ifade ediyor.
Bu yönteme göre, kız çocuğu isteyen çiftlerin yumurtlamadan birkaç gün önce cinsel ilişkiye girmesi, erkek çocuğu isteyenlerin ise yumurtlama gününe kadar beklemesi öneriliyor.
Ancak doğum uzmanları, bu yöntemlerin hiçbirinin bilimsel olarak işe yaramadığının altını çiziyor.
