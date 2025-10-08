onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Apandisiti Yüzünden Apar Topar Hastaneye Götürülen Kadın Sürpriz Doğum Yaptı!

Apandisiti Yüzünden Apar Topar Hastaneye Götürülen Kadın Sürpriz Doğum Yaptı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 14:08

Apandisit şüphesiyle apar topar hastaneye kaldırılan bir İngiliz kadın, ambulansın arkasında doğum yapınca hayatının en büyük şokunu yaşadı. Genç kadın, iddiasına göre hamile olduğunu bile bilmiyordu.

Detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/10/04/lifesty...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Apandisit şüphesiyle apar topar hastaneye kaldırılan bir İngiliz kadın, ambulansın arkasında doğum yapınca hamile olduğunu öğrendi.

Apandisit şüphesiyle apar topar hastaneye kaldırılan bir İngiliz kadın, ambulansın arkasında doğum yapınca hamile olduğunu öğrendi.

26 yaşındaki Megan Isherwood, 9 Eylül sabahı sağ tarafında şiddetli ağrılarla uyandı ve kısa bir süre sonra kan kusmaya başladı. Durumun ciddiyetini fark eden genç kadın, hemen ambulans çağırdı.

Dilim tutuldu, az önce yaşadıklarıma inanamıyordum. Ne bir belirti vardı ne de bir uyarı… Her şey bir anda oldu.

Sağlık görevlileri olay yerine geldi ve Isherwood’u muayene etti.

Sağlık görevlileri olay yerine geldi ve Isherwood’u muayene etti.

Vücudunun sağ tarafındaki ağrı, hızlı kalp atışı ve mide bulantısı nedeniyle apandisit olabileceğini düşündüler. Daha ayrıntılı bir muayene için yerel hastaneye kaldırıldı, ancak durumu hızla kötüleşti.

Isherwood, bir sonraki sağlık kuruluşuna zamanında yetişemedi ve birkaç sağlık görevlisinin yardımıyla ambulansın arkasında doğum yapmak zorunda kaldı. 

Sadece ıkınmam gerekiyordu. Sonra bir baktım, bana ‘Tebrikler, bir erkek bebek oldu’ diyorlar. O kadar şaşkın ve telaşlıydım ki, az önce olanlara inanamıyordum.

Her ne kadar sürpriz olsa da, genç kadın anneliğe hemen adapte olduğunu ve bebeğini her şeyden çok sevdiğini söyledi.

Her ne kadar sürpriz olsa da, genç kadın anneliğe hemen adapte olduğunu ve bebeğini her şeyden çok sevdiğini söyledi.

Onun durumu şimdi çok iyi. O resmen bir mucize.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın