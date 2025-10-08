Apandisiti Yüzünden Apar Topar Hastaneye Götürülen Kadın Sürpriz Doğum Yaptı!

Vücudunun sağ tarafındaki ağrı, hızlı kalp atışı ve mide bulantısı nedeniyle apandisit olabileceğini düşündüler. Daha ayrıntılı bir muayene için yerel hastaneye kaldırıldı, ancak durumu hızla kötüleşti.

Isherwood, bir sonraki sağlık kuruluşuna zamanında yetişemedi ve birkaç sağlık görevlisinin yardımıyla ambulansın arkasında doğum yapmak zorunda kaldı.