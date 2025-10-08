Apandisiti Yüzünden Apar Topar Hastaneye Götürülen Kadın Sürpriz Doğum Yaptı!
Apandisit şüphesiyle apar topar hastaneye kaldırılan bir İngiliz kadın, ambulansın arkasında doğum yapınca hayatının en büyük şokunu yaşadı. Genç kadın, iddiasına göre hamile olduğunu bile bilmiyordu.
Sağlık görevlileri olay yerine geldi ve Isherwood’u muayene etti.
Her ne kadar sürpriz olsa da, genç kadın anneliğe hemen adapte olduğunu ve bebeğini her şeyden çok sevdiğini söyledi.
