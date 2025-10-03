Geç Olsun, Güç Olmasın: Bu Zamana Kadar Çamaşırları Yanlış mı Yıkadık?

Araba yağı, yemeklerde kullanılan yağ, domates veya çim lekeleri gibi bazı inatçı lekeler daha sıcak suyla daha iyi çıkarılabilir. Ancak birçok giysi, özellikle dantel ve ipek gibi hassas kumaşlardan yapılmış veya koyu ve renkli kumaşlar için soğuk su en iyi seçenektir.

Amerikan Temizlik Enstitüsü (ACI), “Birçok giysi bakım etiketi, giysilerin soğuk veya nispeten daha ılık suda yıkanmasını önerir. Yanlış su sıcaklığında yıkandıklarında giysiler solabilir, çekebilir veya renk verebilir. Doğru sıcaklık, giysilerinizin ömrünü uzatır ve paranızdan tasarruf etmenizi sağlar” diyor.