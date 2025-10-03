onedio
Geç Olsun, Güç Olmasın: Bu Zamana Kadar Çamaşırları Yanlış mı Yıkadık?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.10.2025 - 15:58

Çamaşır yıkamak ne kadar zor olabilir ki? Belki de bunu yeniden düşünmenin zamanı gelmiştir, çünkü bugüne kadar hepimiz bu hatayı yaptık. Görünüşe göre, daha düşük sıcaklıklarda yıkamak hem gezegen, hem giysileriniz, hem de cebiniz için en doğru tercih.

Eskiden daha sıcak suyun daha iyi olduğu düşünülebilirdi, ancak çamaşır makineleri ve deterjanlar artık değişti; bu da giysilerinizi temizlemek için sıcak su kullanmanıza gerek kalmadığı anlamına geliyor.

Tabi hala istisnaların olduğunu not düşmekte fayda var. Ev eşyaları üreten bir şirket (GE Appliances), “Modern çamaşır makineleri, tasarımları gereği soğuk suyla çalışmaya uygundur” diyor.

Bu makineler sadece soğuk suyla çalışacak şekilde tasarlanmakla kalmaz; birçok deterjan, 15,6°C gibi düşük sıcaklıklarda bile etkili olan enzimler içerir ve soğuk su deterjanı sonuçları daha da iyileştirir.

Lekeler konusunda endişeleniyorsanız, soğuk su genellikle işinizi görebilir: 

Çoğu giysi için, çamaşır makinesine güvenle koyabileceğiniz düşük sıcaklıklar lekeleri çıkarmada yeterlidir.

Çikolata, reçel, bebek maması ve idrar gibi birçok yiyecek ve içecek lekesi, soğuk suyla çok daha kolay çıkarılabilir.

Araba yağı, yemeklerde kullanılan yağ, domates veya çim lekeleri gibi bazı inatçı lekeler daha sıcak suyla daha iyi çıkarılabilir. Ancak birçok giysi, özellikle dantel ve ipek gibi hassas kumaşlardan yapılmış veya koyu ve renkli kumaşlar için soğuk su en iyi seçenektir.

Amerikan Temizlik Enstitüsü (ACI), “Birçok giysi bakım etiketi, giysilerin soğuk veya nispeten daha ılık suda yıkanmasını önerir. Yanlış su sıcaklığında yıkandıklarında giysiler solabilir, çekebilir veya renk verebilir. Doğru sıcaklık, giysilerinizin ömrünü uzatır ve paranızdan tasarruf etmenizi sağlar” diyor.

En iyisini sona sakladık: Soğuk su kırışıklıkları da azaltır, böylece ütüye daha az zaman harcarsınız.

Üstelik yaşadığımız gezegen için de faydaları var. Sıcaklık ayarını düşürmek, enerji tüketiminizi azaltır ve çamaşırlarınızın çevre üzerindeki etkisini minimuma indirir.

Ayrıca sıcak su, giysi liflerine zarar verebilir ve sentetik kumaşlardan mikroskobik parçacıkların kopmasına yol açabilir. Bu mikrofiberler göllere, okyanuslara ve su yollarına karışarak hem su kalitesini hem de vahşi yaşamı olumsuz etkileyebilir. Daha düşük sıcaklıklarda yıkamak ise bu kirliliğin önlenmesine yardımcı olur. Bizden söylemesi, gerisi sizde!

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
