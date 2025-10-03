Uzmanlar Son Noktayı Koydu: Kadınların Erkeklerden Daha Uzun Yaşamasının Nedeni

Sonuçlar ise şaşırtıcıydı: Bu tür tehlikeler olmasa bile, yaşam süresi farkı devam ediyordu. Hayvanat bahçeleri ile vahşi yaşam karşılaştırıldığında ise farkların genelde daha küçük olduğu ama neredeyse hiç ortadan kalkmadığı görüldü. Bu durum aslında insanlara da benziyor; çünkü tıp ve yaşam koşullarındaki gelişmeler farkı azaltıyor ama tamamen yok edemiyor.

Araştırmacılara göre bu bulgular, yaşam süresindeki cinsiyet farklılıklarının kökeninin çok daha derin bir evrimsel süreçte yattığını gösteriyor. Bu süreç, cinsel seçilim ve ebeveynlerin yavrularına yaptığı yatırımlar tarafından şekillenirken, genetik faktörler de (örneğin kromozom farklılıkları) etkili oluyor. Çevresel koşullar bu farkın boyutunu değiştirebilir, ama tamamen ortadan kaldıramaz.

Kısacası, kadınlar ve erkekler arasındaki yaşam süresi farkı sadece çevremizin değil, evrimsel tarihimizin de bir sonucu ve büyük ihtimalle var olmaya devam edecek.