Ünlü Oyuncu Robin Williams'ın Kızı, Yapay Zeka Videolar Yüzünden Yalvardı: "Lütfen Ona Bunu Yapmayın"

07.10.2025 - 16:10

Yapay zekanın gelişimi bizleri her geçen gün şaşırtmaya devam ederken, insanların yapay zekayı kullanma biçimleri de bir o kadar şaşırtıyor. Merhum oyuncu Robin Williams’ın kızı Zelda Williams'ın, insanlardan babasının yapay zekayla oluşturulmuş videolarını kendisine göndermemelerini istemek zorunda kalması da buna bir örnek.

Robin Williams’ın kızı Zelda Williams, hayranlarından babasının yapay zekayla oluşturulmuş videolarını kendisine göndermemelerini istedi.

Amerika’nın en sevilen aktörlerinden biri olan, Mrs. Doubtfire ve Dead Poets Society filmlerinin yıldızı Robin Williams, 2014 yılında 63 yaşında intihar ederek yaşamını yitirmişti. Ölümünden önceki aylarda Parkinson hastalığı teşhisi konan Williams, ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Yapılan otopsi sonucunda ise uyku bozukluğu, halüsinasyonlar ve hareket kaybı gibi belirtilere yol açan, tedavisi olmayan bir beyin hastalığı (Lewy cisimcikli demans) teşhisi konulmuştu.

Zelda Williams, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, babasının yapay zekayla oluşturulmuş içerikleri kendisine göndermenin “zaman ve enerji kaybı” olduğunu söyledi. Ayrıca, bunun babasının asla isteyeceği bir şey olmayacağını da vurguladı.

“Lütfen, bana babamın yapay zeka ile oluşturulmuş videolarını göndermeyi bırakın. Onu görmek istediğimi ya da bunu anlayacağımı düşünmeyin; ne görmek istiyorum ne de anlayabilirim.”

Eğer sadece beni trollemek istiyorsan, emin ol daha kötülerini gördüm; seni engeller, yoluma devam ederim. Ama lütfen, biraz ahlakın kaldıysa, bunu ona, bana, hatta kimseye yapma. Nokta. Bu aptalca, zaman ve enerji kaybı. İnan bana, onun asla isteyeceği bir şey değil.

Gerçek insanların mirasının, ‘yüzü biraz benziyor, sesi de fena değil, yeter’ diye geçiştirilip, başkaları tarafından korkunç TikTok videolarına dönüştürülmesi gerçekten delirtici.

Williams, açıklamasını, yapay zekayı “gelecek” olarak tanımlamayı reddederek sonlandırdı.

Yapay zeka, geçmişi yeniden tüketilmek üzere kötü bir şekilde geri dönüştürüyor ve durmadan önümüze koyuyor. Bu, adeta Human Centipede gibi; en arkadakiler beslenirken, öndekiler gülüp eğlenmeye devam ediyor.

