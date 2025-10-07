Ünlü Oyuncu Robin Williams'ın Kızı, Yapay Zeka Videolar Yüzünden Yalvardı: "Lütfen Ona Bunu Yapmayın"

Amerika’nın en sevilen aktörlerinden biri olan, Mrs. Doubtfire ve Dead Poets Society filmlerinin yıldızı Robin Williams, 2014 yılında 63 yaşında intihar ederek yaşamını yitirmişti. Ölümünden önceki aylarda Parkinson hastalığı teşhisi konan Williams, ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Yapılan otopsi sonucunda ise uyku bozukluğu, halüsinasyonlar ve hareket kaybı gibi belirtilere yol açan, tedavisi olmayan bir beyin hastalığı (Lewy cisimcikli demans) teşhisi konulmuştu.

Zelda Williams, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, babasının yapay zekayla oluşturulmuş içerikleri kendisine göndermenin “zaman ve enerji kaybı” olduğunu söyledi. Ayrıca, bunun babasının asla isteyeceği bir şey olmayacağını da vurguladı.