Ünlü Oyuncu Robin Williams'ın Kızı, Yapay Zeka Videolar Yüzünden Yalvardı: "Lütfen Ona Bunu Yapmayın"
Yapay zekanın gelişimi bizleri her geçen gün şaşırtmaya devam ederken, insanların yapay zekayı kullanma biçimleri de bir o kadar şaşırtıyor. Merhum oyuncu Robin Williams’ın kızı Zelda Williams'ın, insanlardan babasının yapay zekayla oluşturulmuş videolarını kendisine göndermemelerini istemek zorunda kalması da buna bir örnek.
Robin Williams’ın kızı Zelda Williams, hayranlarından babasının yapay zekayla oluşturulmuş videolarını kendisine göndermemelerini istedi.
“Lütfen, bana babamın yapay zeka ile oluşturulmuş videolarını göndermeyi bırakın. Onu görmek istediğimi ya da bunu anlayacağımı düşünmeyin; ne görmek istiyorum ne de anlayabilirim.”
Williams, açıklamasını, yapay zekayı “gelecek” olarak tanımlamayı reddederek sonlandırdı.
