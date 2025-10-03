"Black Mirror" Yeni Sezon: Meta, Yapay Zeka Sohbetlerinden Reklam Hedeflemesi Yapacak

Örneğin Meta AI ile “doğa yürüyüşü” hakkında konuşursanız, çok geçmeden karşınıza yürüyüş rotaları, gruplar ve hiking botu reklamları çıkabilir. Yani yaptığınız en sıradan sohbet bile alışveriş önerisine dönüşebilir.

ChatGPT benzeri şekilde çalışan Meta AI, hem bağımsız bir uygulama olarak kullanılabiliyor hem de WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi uygulamalara entegre şekilde çalışıyor. Yani yalnızca kendi uygulamasını kullanmamak, ondan kaçmak için yeterli olmayacak.