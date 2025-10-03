onedio
"Black Mirror" Yeni Sezon: Meta, Yapay Zeka Sohbetlerinden Reklam Hedeflemesi Yapacak

Mark Zuckerberg Yapay Zeka
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.10.2025 - 12:06

Black Mirror yeni sezonu bekleyenlere müjde (!). Meta'dan, diziyi aratmayacak yeni bir hamle geldi. Artık yapay zeka sohbet botlarına tüm özelinizi açarken iki kere düşünmeniz gerekecek. Meta, kullanıcıların sistemleriyle yaptığı konuşmalardan elde edilen verileri reklam hedeflemesinde kullanmaya hazırlanıyor. 

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.independent.co.uk/tech/me...
Teknoloji devi Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, Meta AI'ın sizi "daha iyi tanıyabilmek" üzere tasarlandığını söylüyor.

Yani Facebook, Instagram ve Threads’te karşınıza çıkan reklamlar artık sizin sohbetlerinizden ilham alacak. Yeni uygulama 16 Aralık’ta yürürlüğe giriyor ve ne yazık ki kullanıcıların bu uygulamadan kaçış ya da iptal hakkı olmayacak. Sadece Avrupa Birliği ülkeleri, Güney Kore ve Birleşik Krallık bu uygulamanın dışında kalıyor.

Meta, hem yazılı hem sesli sohbetleri analiz ederek kullanıcıların ilgi alanlarını belirleyecek.

Örneğin Meta AI ile “doğa yürüyüşü” hakkında konuşursanız, çok geçmeden karşınıza yürüyüş rotaları, gruplar ve hiking botu reklamları çıkabilir. Yani yaptığınız en sıradan sohbet bile alışveriş önerisine dönüşebilir.

ChatGPT benzeri şekilde çalışan Meta AI, hem bağımsız bir uygulama olarak kullanılabiliyor hem de WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi uygulamalara entegre şekilde çalışıyor. Yani yalnızca kendi uygulamasını kullanmamak, ondan kaçmak için yeterli olmayacak.

CEO Mark Zuckerberg, insanların yapay zekayı gündelik sorunlardan kişisel destek almaya kadar her şey için kullandığını söylüyor.

Şu an her ay yaklaşık 1 milyar kişi bu sohbet botuyla iletişim kuruyor. Şirket, reklam hedeflemesinde bazı kırmızı çizgilere dikkat edeceğini de duyurdu. Dini inançlar, siyasi görüşler ve cinsel yönelim gibi hassas konular reklam algoritmalarına dahil edilmeyecek.

Meta, bu yeni uygulamayla ilgili ilk bildirimleri 7 Ekim’de göndermeye başlayacak. Kullanıcılar, sohbetlerinin artık reklam dünyasının yeni “ham maddesi” olduğunu bizzat görecek. Kısacası bu durum, akıllara 'Bir ürüne para ödemiyorsanız ürün sizsiniz demektir.' sözünü getiriyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
