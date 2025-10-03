"Black Mirror" Yeni Sezon: Meta, Yapay Zeka Sohbetlerinden Reklam Hedeflemesi Yapacak
Black Mirror yeni sezonu bekleyenlere müjde (!). Meta'dan, diziyi aratmayacak yeni bir hamle geldi. Artık yapay zeka sohbet botlarına tüm özelinizi açarken iki kere düşünmeniz gerekecek. Meta, kullanıcıların sistemleriyle yaptığı konuşmalardan elde edilen verileri reklam hedeflemesinde kullanmaya hazırlanıyor.
Teknoloji devi Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, Meta AI'ın sizi "daha iyi tanıyabilmek" üzere tasarlandığını söylüyor.
Meta, hem yazılı hem sesli sohbetleri analiz ederek kullanıcıların ilgi alanlarını belirleyecek.
CEO Mark Zuckerberg, insanların yapay zekayı gündelik sorunlardan kişisel destek almaya kadar her şey için kullandığını söylüyor.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
