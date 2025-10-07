'Bez Bebek' ve 'Merhamet' Gibi Sevilen Dizilerin Oyuncusu Elif Ceren Balıkçı'nın Son Hali
Kayıp Prenses, Bez Bebek ve Merhamet gibi bir dönemin en sevilen dizilerinde rol alan Elif Ceren Balıkçı’yı tanımayan neredeyse yoktur. Henüz küçük bir kızken unutulmaz performanslar sergileyen Balıkçı, büyüdükçe bambaşka bir görünüme kavuştu. Oyuncunun son hali ise sevenlerini oldukça şaşırttı.
'Merhamet'in Narin'i, 'Bez Bebek' dizisinin Pompi'si: Genç yaşına unutulmaz roller sığdıran Elif Ceren Balıkçı'yı tanıyanlarınız vardır.
Dünyaya gelen büyüyor: Şimdilerde 26 yaşında genç bir kadın olan Balıkçı'nın son hali sevenlerini şaşırttı.
Bir makyaj sanatçısı, genç oyuncunun videosunu paylaştı.
