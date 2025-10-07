onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
'Bez Bebek' ve 'Merhamet' Gibi Sevilen Dizilerin Oyuncusu Elif Ceren Balıkçı'nın Son Hali

'Bez Bebek' ve 'Merhamet' Gibi Sevilen Dizilerin Oyuncusu Elif Ceren Balıkçı'nın Son Hali

dizi
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 12:27

Kayıp Prenses, Bez Bebek ve Merhamet gibi bir dönemin en sevilen dizilerinde rol alan Elif Ceren Balıkçı’yı tanımayan neredeyse yoktur. Henüz küçük bir kızken unutulmaz performanslar sergileyen Balıkçı, büyüdükçe bambaşka bir görünüme kavuştu. Oyuncunun son hali ise sevenlerini oldukça şaşırttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DPcEF0...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

'Merhamet'in Narin'i, 'Bez Bebek' dizisinin Pompi'si: Genç yaşına unutulmaz roller sığdıran Elif Ceren Balıkçı'yı tanıyanlarınız vardır.

'Merhamet'in Narin'i, 'Bez Bebek' dizisinin Pompi'si: Genç yaşına unutulmaz roller sığdıran Elif Ceren Balıkçı'yı tanıyanlarınız vardır.

Küçük yaşına rağmen birçok unutulmaz rolde yer alan Elif Ceren Balıkçı, kimi zaman çocukluğumuzun en sevdiği dizilerine neşe kattı, kimi zaman da duygusal sahneleriyle dramı iliklerimize kadar hissettirdi.

Kendisinden biraz bahsedecek olursak; Elif Ceren Balıkçı, 9 Haziran 1999 tarihinde Avusturya’da dünyaya gelmiş Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Bugün, hem çocukluk döneminde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hem de genç yaşına rağmen profesyonel oyunculuk çizgisini koruyan başarılı isimlerden biri olarak anılıyor.

Dünyaya gelen büyüyor: Şimdilerde 26 yaşında genç bir kadın olan Balıkçı'nın son hali sevenlerini şaşırttı.

Bir makyaj sanatçısı, genç oyuncunun videosunu paylaştı.

Bir makyaj sanatçısı, genç oyuncunun videosunu paylaştı.
www.instagram.com

Çoğumuzun çocukluğuna eşlik eden 'Bez Bebek' dizisiyle tanıdığımız ve birçok projede ekranlarda izlediğimiz güzeller güzeli oyuncu Elif Ceren Balıkçı, MasterClass eğitiminde bizlere eşlik etti.

Siz oyuncunun son halini nasıl buldunuz? Buyurun yorumlara!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın