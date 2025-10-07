onedio
Paris Moda Haftası'ndaki Kombiniyle Dile Düşmüştü: Lana Del Rey'le Aynı Mekanda Bulunan Edis Halay Çekti!

Paris Moda Haftası'ndaki Kombiniyle Dile Düşmüştü: Lana Del Rey'le Aynı Mekanda Bulunan Edis Halay Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.10.2025 - 11:44

Paris’in yıldızlarla dolu gecesinde sürpriz bir an yaşandı! Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey ile aynı mekanda bulunan Edis, enerjisiyle göz doldurdu. Müziğin ritmine kendini kaptıran Edis, oturduğu yerden halay çekerek eğlencenin dozunu yükseltti.

İşte o anlar:

Türkiye'nin en sevilen şarkıcılarından Edis, dünya moda sahnesinin kalbinin attığı moda haftası için Paris'te!

Türkiye’nin en sevilen şarkıcılarından Edis, dünya moda sahnesinin kalbinin attığı moda haftası için Paris'te!

Paris Moda Haftası'nın Valentino defilesine katılan ve tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Edis'in kombinindeki hırka, çiçek desenli kravat ve mavi gömlek gibi detaylar dillere düşmüştü.

Paris sokaklarında rüzgar gibi esen Edis'in ortaya çıkan videosu ise ayrı konuşuldu! Lana Del Rey'le aynı mekanda olduğu görülen Edis oturduğu yerden halay çekti.

Kombinine gelen yorumlardan bahsetmiştik:

