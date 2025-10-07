Paris Moda Haftası'ndaki Kombiniyle Dile Düşmüştü: Lana Del Rey'le Aynı Mekanda Bulunan Edis Halay Çekti!
Paris’in yıldızlarla dolu gecesinde sürpriz bir an yaşandı! Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey ile aynı mekanda bulunan Edis, enerjisiyle göz doldurdu. Müziğin ritmine kendini kaptıran Edis, oturduğu yerden halay çekerek eğlencenin dozunu yükseltti.
İşte o anlar:
Türkiye’nin en sevilen şarkıcılarından Edis, dünya moda sahnesinin kalbinin attığı moda haftası için Paris'te!
